‘Este Airbnb no existe’: la inteligencia artificial también es capaz de generar hogares ficticios

Lo hemos visto con rostros, lo hemos visto con gatos. La inteligencia artificial ya no solo es capaz de identificar cosas, sino de crearlas desde cero. Un nuevo ejemplo de ello podemos observarlo en la web thisairbnbdoesnotexist, una colección de fotos de habitaciones de hogares que no existen.

Esto es posible gracias a las GAN o Redes generativas antagónicas, una nueva aplicación de la inteligencia articial que está viviendo un extraordinario momento de avances. Gracias a que dos redes neuronales compiten entre sí para lograr crear algo nuevo a partir de lo aprendido, estamos más cerca de que las máquinas tengan algo parecido a la imaginación humana.

Every frame of this video is imaginary: The places don't exist in the real world. And for every frame, the same (random) inputs are given to four different models -- one making bedrooms, one making dining rooms, one making kitchens, and one making living rooms. pic.twitter.com/sU4DhVD0Tq