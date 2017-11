Este desarrollador recreó el juego del Tiranosaurio Rex de Chrome en la vida real usando JavaScript

Si alguna vez has intentado abrir una web en Google Chrome cuando no tienes conexión a Internet, que es lo más probable, seguro te has conseguido con el dinosaurio pixelado que se convierte en un minijuego cuando presionas la barra espaciadora.

Es un jueguito muy simple en el que tienes que saltar obstáculos y ganar puntos, hasta hay webs donde lo podemos jugar en cualquier momento. Pero, un juego en la vida real de este emblemático tiranosaurio, lleva el asunto a un nuevo nivel. Justo lo que ha hecho el desarrollador Uri Shaked.

El juego del T-Rex que muestra Google Chrome cuando estás offline

Como parte del hackathon Geekcon, el programador israelí experto en tecnologías web, decidió utilizar sus conocimientos en ingeniería Front-End para crear una versión del juego de T-Rex de Google Chrome en la vida real.

Al final de Geekcon, tenía este prototipo armado:

Shaked decidió que como ya iba a asistir la Chrome Developer Summit, quizás podría exhibir su pequeño proyecto ahí, así que contactó a los organizadores de la conferencia y estos se mostraron muy entusiasmados con la idea.

Ahora el reto era convertir ese prototipo en un juego completo, que funcionara perfectamente y que además se viese bien. Además de escribir el código del juego completamente en JavaScript, Shaked uso impresión 3D, y placas de circuito impreso.

El resultado es un juego físico que ejecuta el código en Espruino, un interprete open sorce de JavaScript especial para ejecutarse en hardware compacto. Además añadió un botón inalámbrico para controlar los saltos del dinosaurio, y hasta una pantalla que muestra las puntuaciones de los jugadores.

El resultado es bastante genial y un ejemplo de como este tipo de proyectos pueden ser usados por el mismo desarrollador para enseñarse cosas nuevas a sí mismo y compartirlas con la comunidad.

