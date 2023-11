Este director se gastó 4 millones de dólares de Netflix en Dogecoin, según NYT: una historia que bien valdría para una película

La rueda de la creación de contenido audiovisual es una fuente inagotable, siendo las plataformas de streaming las encargadas hoy día de que así sea. Este tipo de servicios dependen del lanzamiento de nuevos títulos para garantizar su estabilidad económica y seguir creciendo como empresas. Es por ello que a pocas les tiembla el pulso cuando se trata de invertir en una nueva producción que saben que lo puede llegar a petar.

Netflix es una de esas compañías que tiene el músculo financiero necesario para poder permitirse no pensarse demasiado las cosas a la hora de invertir en nuevos títulos para su plataforma. Sin embargo, esto le ha llevado a algún que otro problema. Y es que lo que te vamos a contar en este artículo puede dar hasta para una película para dicha plataforma.

Una inversión de la que Netflix se arrepentiría poco después

En 2018, Netflix compró la licencia de una serie de ciencia ficción que iba a ser dirigida por Carl Rinsch, director de una única película, ’47 Ronin’. Rinsch ya estaba en negociaciones para que la serie fuese lanzada en Prime Video, sin embargo, todavía no había contrato por escrito. En aquel momento intervino Netflix y le propuso, además de un contrato de ocho cifras, libertad presupuestaria y creativa casi total, algo que rara vez se da en la industria.

Netflix pronto se arrepentiría de dicho contrato, ya que dos años después, en 2020 todavía no se había producido ningún episodio y la firma gastó un total de 44 millones de dólares. Al parecer, la producción se tambaleaba y Rinsch pidió 11 millones de dólares más. Sin embargo, según las pruebas a las que ha podido tener acceso The New York Times, Rinsch utilizó ese dinero para sus propias inversiones, entre ellas en la industria farmacéutica, de la cual perdió 6 millones de dólares pocas semanas después de conseguir el dinero de parte de Netflix.

Eso no fue todo. Y es que entre sus inversiones también transfirió más de 4 millones de dólares a una plataforma de exchange para comprar criptomonedas, en este caso Dogecoin. Según menciona el Times, a diferencia de sus pasadas inversiones, esta sí resultó ser un éxito, ya que cuando liquidó sus posiciones en 2021, obtuvo un balance neto de unos 27 millones de dólares.

“Gracias y que dios bendiga a las criptomonedas,” escribió Rinsch en un chat online junto a un representante del exchange Kraken.

Evidentemente, a ninguna empresa le haría gracia que alguien estuviese jugando con su dinero para su propio beneficio. Por ello mismo, una vez Netflix se enteró de los hechos, terminó de financiar el proyecto y le demandó. Según un contable forense contratado por su esposa durante el proceso de divorcio, Rinsch se gastó el dinero en vehículos lujosos, relojes, ropa de diseñadores destacados y más. Sus gastos ascendían a 8,7 millones de dólares.

Rinsch justificó estos gastos con que iban a ser parte de material de atrezo para ‘Conquest’, el título de su serie de ciencia ficción que se encontraba dirigiendo. Sin embargo, en documentos confidenciales argumentó que el dinero era contractualmente suyo y que Netflix le debía varios pagos más por un total de más de 14 millones de dólares.

Durante este mes se celebró una vista relacionada con el caso. Desde el Times aseguran que se espera una sentencia en breve, por lo que tendremos que esperar para conocer cuál será el futuro de Rinsch, ya que de la serie conocemos que fue cancelada por Netflix dadas las circunstancias.

En Genbeta | Binance, la mayor empresa cripto, en crisis: su CEO se va tras aceptar cargos penales y los inversores huyen en masa