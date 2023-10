Siete plataformas de vídeo en streaming que siguen permitiendo compartir contraseña gratis en 2023 (en la práctica)

Si devoras series, películas y documentales, seguro que ya eres consciente de que tener contratadas todas las plataformas de vídeo en streaming te va a suponer un buen desembolso económico. Una forma de tratar de recortar gastos pasa por hacer uso de tus contactos para las suscripciones, compartiendo pantallas de visionado y cuentas grupales (familiares, en realidad). Pero lo de compartir contraseña se está convirtiendo en una buena costumbre en peligro de extinción: primero fue Netflix quien comenzó a perseguir las cuentas compartidas y ahora se ha sumado Disney+, que ya está enviando correos explicando sus nuevas condiciones y advertencias. Pero compartir contraseña gratis sigue siendo posible en otras muchas plataformas de vídeo en streaming, ya sea de forma manifiesta, por omisión o por no ejecución de sus condiciones.

Sí puedes compartir contraseña gratis

Amazon Prime Video

Lo que ves sobre estas líneas pertenece a la cuenta de Prime Video del Reino Unido y probablemente tengas una sensación de déjà vú porque no hace mucho tiempo que Netflix se jactaba de lo mismo: la posibilidad de compartir contraseña con la plataforma de vídeo en streaming de Amazon.

Si bien es cierto que nació como un servicio suplementario de las ventajas de hacerse Prime como los envíos rápidos y gratis o Amazon Prime Music, la realidad es que Jeff Bezos y su equipo hace tiempo que se toman muy en serio esto del streaming y no hay mejor muestra que el despliegue visto en 'El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder' o en 'Citadel', y otros hitazos como 'Fleabag', 'La que se avecina', 'Aves de presa' o 'Argentina 1985'.

No obstante, si hablamos de compartir contraseña, la realidad es que Prime Video funciona de forma diferente a un servicio de streaming normal en tanto en cuanto que va asociada a tu cuenta de Prime, por lo que cuesta más darle la contraseña a cualquiera (como por ejemplo, en plataformas como Together Price) que no sea cercano y de confianza.

Centrándonos en las condiciones de Amazon Prime Video, no aparece ninguna restricción relativa a compartir cuenta pero como puede verse en el mensaje publicado por el CM de Prime Video UK, tienen en cuenta esa opción. En el punto 6G de sus condiciones se habla expresamente de "otras personas que utilizan el servicio".

'Conflictos/Condiciones de uso. Cualquier conflicto o reclamación que surja de este Acuerdo o el Servicio o que esté relacionado con estos está sujeto a la legislación vigente, la renuncia de garantías y la limitación de responsabilidad, el arbitraje vinculante y la renuncia a demandas colectivas (si corresponde) y todas las demás disposiciones de las Condiciones de uso de Amazon de su Video Marketplace (véase aquí). Al utilizar el Servicio, usted acepta esas condiciones en su nombre y en el de todos los miembros de su hogar y otras personas que utilizan el Servicio con su cuenta. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN LE ASISTAN DETERMINADOS DERECHOS DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN DE SU JURISDICCIÓN LOCAL.'

Apple TV+

Como sucedía con Prime Vídeo, Apple TV+ también constituye un caso especial en tanto en cuanto no es una mera plataforma de streaming de vídeo, sino que va vinculada a un ID de Apple, por lo que si compartes tus credenciales estás abriendo las puertas a datos de tu cuenta de Apple como iCloud o tu archivo de fotos y vídeos en la nube, por lo que tampoco facilitarías la contraseña de tu cuenta de Apple TV+ a cualquiera.

Eso sí, si deseas compartir tu contraseña a personas de tu entorno con las que tienes confianza, existe un vacío en las condiciones de Apple, pero sí una advertencia: 'Tu cuenta es valiosa y eres responsable de mantener su confidencialidad y seguridad. Apple no se hace responsable de las pérdidas derivadas del uso no autorizado de tu cuenta.' O lo que es lo mismo: compártela si así lo deseas bajo tu cuenta y riesgo.

No, pero...

Que Netflix restringiera el uso de las cuentas al ámbito doméstico no es nuevo, sino que llevaba presente en sus términos de uso años, la cuestión estaba en que no vigilaba, perseguía y sancionaba esas prácticas, por lo que había manga ancha. Además, sus campañas publicitarias presumía de ello (lo que luego se volvió en su contra).

Lo mismo puede decirse de Disney+, en cuyos términos instaba quienes contrataran el servicio a abstenerse de se 'Facilitar las credenciales de inicio de sesión a terceros; o permitir de otro modo a terceros que violen las anteriores restricciones'. Estas mismas condiciones expresas en contra de compartir contraseña están reflejadas en otros servicios de vídeo en streaming, pero hasta que no se implementa una forma de controlarlo y se notifican las acciones pertinentes para impedirlo, la realidad es que en la práctica, se sigue haciendo.

Eso sí, estarás atentando contra los términos de uso que has firmado cumplir al activar el servicio y tendrás que asumir las consecuencias si comienzan a monitorizarlo.

HBO Max

Como puede leerse en los términos y condiciones de HBO Max, quienes contraten el servicio solo deben compartir sus credenciales de inicio de sesión con quienes convivas, permitiendo reproducir de forma simultánea en hasta tres dispositivos. Sin embargo, en la práctica no limita el uso de cuentas compartidas con personas ajenas a nuestro hogar, aunque hacerlo supone infringir el contrato.

'Una vez que haya dado de alta una Cuenta de HBO Max, podrá tener la opción de añadir hasta cinco (5) perfiles de usuarios autorizados a la cuenta (los “Usuarios Autorizados”). Podemos limitar el número máximo de Usuarios Autorizados que pueden utilizar la Plataforma simultáneamente y le informaremos en la Plataforma de dichas limitaciones. Sólo podrán ser Usuarios Autorizados las personas con las que usted conviva.'

''Asimismo, con objeto de evitar el acceso no autorizado a su Cuenta de HBO Max o a la Plataforma, usted y cada uno de los Usuarios Autorizados deberán mantener el control sobre los dispositivos utilizados para acceder a la Plataforma, impedir el acceso a la Cuenta de HBO Max de cualquier usuario no autorizado y abstenerse de revelar a ninguna otra persona el correo electrónico, la contraseña o el Medio de Pago.'

SkyShowtime

SkyShowtime permite crear cinco perfiles distintos y ver contenido hasta en tres dispositivos al mismo tiempo, pero en el artículo 16 de sus condiciones de uso se recoge que quienes pueden acceder a tu cuenta son 'Las personas que viven en el mismo hogar en el que usted pueden acceder a su cuenta de SkyShowtime con su permiso', siendo el titular el responsable de la actividad de la cuenta "por parte de personas a las que (directa o indirectamente) haya puesto a disposición la cuenta y/o su contraseña (excepto cualquier actividad causada por SkyShowtime o sus representantes o contratistas)."

En el artículo 22 dan ejemplo de lo que no se debe hacer , a riesgo de que se produzca la cancelación del contrato del servicio, y el último ejemplo es bastante claro:

'Compartir sus datos de inicio de sesión con otras personas fuera de su hogar, acceder o intentar acceder a las cuentas de otros usuarios de SkyShowtime (que no sean miembros de su hogar) o alterar las medidas de seguridad de los servicios.'

Movistar Plus+

Movistar Plus+ es el sucesor de Movistar Plus+ Lite y conviene distinguirlo de que viene incluido con los packs de Movistar en los que se incluye internet, ya que en este caso se puede suscribir cualquiera aunque no sea cliente de Telefónica. Este servicio en streaming combina las emisiones de canales en directo con un catálogo de vídeo bajo demanda, con programas como 'La Resistencia' o producciones originales como 'La mesías'.

Esta plataforma puede verse simultáneamente en dos dispositivos, pero como explica en sus condiciones de uso:

'El CLIENTE se compromete a utilizar el SERVICIO sólo para uso doméstico y accesible única y exclusivamente desde la red de área local (LAN) del hogar, quedando expresamente prohibido la exhibición de contenidos en locales públicos o para colectividades, salvo que el CLIENTE haya contratado una modalidad del SERVICIO MOVISTAR PLUS+ destinada a su uso comercial (en particular, la modalidad Movistar Plus+Locales Públicos o Movistar Plus+ Locales de Apuestas).'

'En caso de un uso indebido del servicio según lo descrito, MOVISTAR se reserva la posibilidad de asignar al CLIENTE, previa comunicación al mismo, la modalidad de tarifa más acorde con los patrones de uso manifestados y sin perjuicio de cualquier otra que éste pueda considerar más conveniente de entre las disponibles comercialmente para tal uso. El CLIENTE será responsable frente a MOVISTAR del uso incorrecto o indebido de los servicios contratados.'

Atres Player Premium

En las condiciones del servicio de Atres Player Premium no hay lugar a dudas: no se puede compartir cuenta, con la excepción de que tengas un plan familiar:

'El usuario no transmitirá a terceros su nombre de usuario y su contraseña, debiendo comunicar inmediatamente a ATRESMEDIA CORPORACIÓN el acceso por parte de un usuario no autorizado a dicha información. Queda expresamente prohibida la cesión de la cuenta de usuario a terceros, de forma gratuita o cambio de una contraprestación de cualquier tipo.' Atresmedia se reserva el derecho de emprender las acciones legales que estime oportunas en caso de incumplimiento.

'El concepto de transmisión a terceros utilizado en el párrafo anterior no incluye el uso común realizado por los miembros de un Plan Familiar, en las condiciones establecidas en el apartado correspondiente.'

En cuanto al plan familiar, permite hasta tres usuarios a la vez con la mayor calidad de imagen y descarga de contenido online. Eso sí, más allá del apellido 'Familiar' que estrictamente hablando haría referencia al parentesco, en las condiciones del servicio no se hace referencia a que sea necesaria la convivencia.

Filmin

Si te gusta el cine, Filmin es probablemente la plataforma más interesante para ti. Pues bien, en las condiciones de uso del servicio se especifica que su visionado queda reservado al ámbito estrictamente doméstico, es decir, a los convivientes, independientemente de que sean familia o no.

'La posibilidad de disfrutar de los Servicios en distintas pantallas no implica que el Cliente pueda compartir su cuenta en FILMIN con personas ajenas a su ámbito estrictamente doméstico, entendiéndose este como aquellas personas que residen de manera permanente en el mismo domicilio que el Cliente. Por tanto, el Cliente no podrá compartir sus datos de acceso y disfrute de los Servicios con personas con las que no conviva de manera estable, ya sean familiares, amigos o terceros.

'Igualmente, incumplirá lo dispuesto en este punto tanto el Cliente que comparta, de manera directa, sus credenciales con personas ajenas a su ámbito estrictamente doméstico como aquel que lo haga a través de servicios de uso compartido de servicios digitales.'

A continuación detalla que Filmin tendrá potestad de establecer protocolos o medios para verificar el uso correcto de las contraseñas, de modo que si se constatan irregularidades, se reserva el derecho de suspender y/o bloquear automáticamente la cuenta, así como denegar los Servicios a dicho usuario en el futuro.









