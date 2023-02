Hasta Bizum se lamenta de lo de Netflix: las reacciones al pago por compartir cuentas

A nadie le gusta que le suban los precios. Si además la sensación es que con el cambio de estrategia de Netflix (sonido espacial solo para el plan Premium, un plan barato con anuncios lastrado a resolución 720p) de los últimos meses ofrecen menos por más dinero, peor me lo pones. Por eso cuando hace un par de días entraron en vigor sus nuevas medidas para quienes compartan cuenta, era de esperar una reacción inicial de rabia. Incluso de traición, con el tuit que da imagen a este artículo como mayor exponente. Porque este cambio de estrategia escuece especialmente habida cuenta del discurso mantenido desde hace años y tendrá consecuencias, si bien necesitaremos algo de margen para verlas.

Por cierto, han quedado RETRATADOS pic.twitter.com/zU5xsS7pyc — Jose Alfredo García  (@alfredo649) February 9, 2023

La guerra del streaming ha puesto a Netflix en una situación delicada. Con Amazon invirtiendo a expuertas en 'Los anillos de poder' colocándola como la serie más cara de la historia. HBO Max tiene 'Juego de Tronos' y su precuela 'La Casa del Dragón'. Mientras tanto, la sensación (generalizada y merecida) es que Netflix cancela series sin parar y que las series que dan qué hablar ya no solo no son exclusivas de su plataforma, si no que son de la competencia. Pero oye, tienes Netflix Premium con tres personas más y la verdad, 4,5 euros al mes no hace daño, más si tienes contenido en Ultra HD

Ay amiga, las cosas cuentas han cambiado y a Netflix ya no le gusta que compartas cuenta. O bueno, sí, siempre y cuando pases por caja. Y un matiz importante: si antes pagabas 17,99 euros para cuatro personas, ahora solo puedes compartirlo con dos personas más y a ese precio base tendrás que añadir 5,99 euros/mes por persona "invitada". Vamos, que la operación se pone 29,99 euros/mes para el plan Premium. En el caso del plan Estándar puedes añadir un suscriptor más, pero las cuentas a dividir serán de 12,99 euros + 5,99 euros.

Que Netflix pierda peso entre los éxitos de las plataformas de streaming por un lado y la subida de precios por otro se traduce en la amenaza velada (quizás real, tendremos que esperar meses para conocer el impacto) de abandonar la plataforma. Y si con estas condiciones ya no te interesa Netflix, se acabó algo tan habitual en los últimos años como saldar las cuentas vía Bizum. Hasta el servicio de pagos ironiza con un efecto dominó que les afecte:

Bizum se sustenta de las cuentas compartidas, nos han j*dido con lo de Netflix :( — Bizum (@Bizum_ES) February 10, 2023

Obviamente quienes se queden y opten por mantener su suscripción compartida tendrán que actualizar sus cuentas: de esos 4,5 euros mensuales por persona pasará a 10 euros (29,99 euros/mes a dividir entre tres personas), que podrán ejecutar su pertinente pago vía Bizum. Una persona de las cuatro se quedará irremediablemente fuera y con un futuro desolador: o busca a otras dos personas y disfruta de ese plan Premium con 4K y sonido espacial o da un paso atrás en sus aspiraciones y busca solo a una a costa de pagar 8,5 euros/mes cada una quedándose en Full HD. Para las opciones básica y básica con anuncios casi te valdría la vieja tele que tienes en el trastero, porque se queda en unos rácanos 720p en pleno 2023.

Una ve esa resolución y se acuerda irremediablemente de su época de estudiante, tiempos de eMule, Torrent y Descarga Directa con calidades TS-Screener o grabadas directamente torcidas. Teles 4K y móviles de Sé que no soy la única: hay quien directamente asegura que la interfaz de Netflix les ha cambiado:

Netflix anuncia que va a cambiar su interfaz. pic.twitter.com/4UgJDn8GIl — Gordita Perez Osa (@Gateando) February 10, 2023

En cualquier caso, las reacciones furibundas fruto del calentón son una cosa, darse de baja otra. Más teniendo en cuenta que aunque este experimento de Netflix es oro para la competencia, la realidad es que las plataformas de streaming están avanzando hacia una nueva fase de crecimiento sostenible desde el punto de vista económico. O lo que es lo mismo, que Netflix ha sido la primera, pero no la última en tomar medidas.

Portada | Montaje de Twitter + foto de Glenn Carstens-Peters en Unsplash