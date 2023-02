Este impactante filtro de TikTok con inteligencia artificial se ha hecho viral: es casi imposible detectarlo

Desde ayer domingo, 26 de febrero, los usuarios (y no usuarios) de TikTok se muestra sorprendidos con un nuevo filtro que destaca por ser el más realista jamás visto. Se basa en inteligencia artificial y, a diferencia de otros filtros, en los que si te pasas la mano por la cara, se nota el cambio (por ejemplo, te pone las falsas pestañas sobre tu dedo si te tocas un ojo), aquí parece que es la verdadera cara de alguien con unos toques de maquillaje.

Lo que llama la atención es que la cara que nos muestra el filtro "Bold Glamour" dista mucho de la cara real de la persona. Muchas mujeres (en realidad es un filtro pensado en los cánones de belleza que se espera de las mujeres, no de los hombres) han decidido hacerse el vídeo con el filtro y luego quitarlo para mostrar cómo es capaz de distorsionar la realidad.

I don't wanna be known as the tiktok filter guy, but ICYMI after attacking GenX w teenage filter, tiktok just dropped a new filter to take out Millennials & GenZ. "Beauty filters" are not new, but the precision on this is beyond uncanny. This is psychological warfare & pure evil. pic.twitter.com/2G2FeMfrTC