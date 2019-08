Facebook elimina la opción de crear chats dentro de los grupos

En octubre del año pasado, Facebook ampliaba el número de usuarios de los chats de grupos hasta 250. El principal objetivo era poder chatear en subtemas específicos con gran participación. Del mismo modo, esto podía convertirse en un problema, ya que no es necesario que las personas estén conectadas como amigas para ser parte del mismo grupo.

Sin ahondar en los motivos para ello, Facebook ha anunciado que los chats dentro de los grupos de Facebook van a desaparecer el próximo día 22 de agosto. Los actuales mensajes de chat seguirán disponibles para su lectura, pero no se podrá volver a escribir en ellos.

Los grupos son una de las funciones más clásicas de Facebook, y la integración de los chats dentro de los mismos permitía a los miembros comunicarse más allá de los comentarios en las publicaciones. Desde la propia Facebook avisan de que los chats en los grupos de Facebook ya no estarán disponibles a partir del día 22 de agosto. Las explicaciones han sido bastante parcas, sin llegar en ningún momento a dar una razón para ello.

El jueves 22 de agosto, los chats existentes en los grupos de Facebook seguirán siendo legibles, pero no podrás chatear más. Nuestro equipo sabe que es realmente valioso para las comunidades en Facebook poder comunicar en tiempo real la forma en que los chats en los grupos de Facebook habilitados. La infraestructura de producto actual no apoya los chats en grupos directamente en la aplicación de Facebook, que ya no puede apoyar la característica. Dicho esto, estamos explorando nuevas formas de apoyar la comunicación en tiempo real para los grupos, pero no tenemos ningún detalle para compartir sobre esos planes futuros todavía.