El algoritmo de Facebook conectó a 385.000 usuarios mediante grupos que fomentaban la ciberdelincuencia

La ciencia nos dice que dejar Facebook puede hacernos más felices, y qué cierto parece. La seguridad y privacidad de los usuarios de la red social se ha visto vulnerada en diversas ocasiones, como han mostrado las contraseñas de cientos de millones de usuarios almacenadas en texto plano por parte de la red social, o la propia petición de las mismas por parte de Facebook.

El algoritmo de Facebook, entre otras cosas, nos recomienda grupos y personas en base a nuestros intereses (dónde hemos dado click, pasado más tiempo, abierto una foto...) Esto ha causado que miles de personas relacionadas con el mundo de la ciberdelincuencia acaben conectadas, estando aún en activo varios de los grupos que el algoritmo recomendaba a los usuarios.

Conectar a ciberdelicuentes, la última hazaña del algoritmo de Facebook

Phishing, robo de identidad, piratería, venta del CVV de las tarjetas de crédito… El algoritmo de Facebook sigue recomendando grupos a los usuarios independientemente de su contenido, prioriza que las características de dicho grupo encajen dentro de tus intereses.

Un grupo de investigadores de Talos (división de Cisco especializada en ciberseguridad) logró introducirse en grupos que no escondían sus intenciones, con nombres como "Spam Professional", "Facebook Hack" o "Buy Cvv On THIS SHOP PAYMENT BY BTC". Un total de 74 grupos que alojaba a aproximadamente 385.000 miembros.

Cuentan que, una vez unidos a este tipo de grupos, el algoritmo recomendaba grupos similares, lo que hacía aún más fácil ampliar el círculo de ciberdelincuencia y obtener información sobre este tipo de prácticas ilegales.

El equipo de Talos reportó estos grupos a Facebook mediante informes de abusos, con la sorpresa de que si bien algunos de ellos fueron eliminados, otros siguieron en pie, con el único castigo de eliminarles algunas publicaciones.

Pese a que, según leemos en NBC News, portavoces de Facebook afirman haber eliminado la mayoría de las cuentas, desde Talos afirman que a día de hoy varios de estos grupos siguen en activo, y que siguen creándose alternativas similares, que vuelven a ser recomendadas por el algoritmo.

“Estos grupos violaban nuestras políticas contra el SPAM y el fraude financiero, por lo que los hemos eliminado. Somos conscientes de que debemos estar más aún más alerta, y estamos centralizando esfuerzos en combatir este tipo de actividades". Facebook.

Las actividades fomentadas en este tipo de grupos suponen delitos como la falsificación documental, o la venta de información personal y financiera como fotos, direcciones, números de tarjeta de crédito... El pago a los delincuentes se puede hacer de diversos modos, valiéndose de PayPal, usuarios intermediarios que se quedaban con un porcentaje del beneficio de la transacción, o incluso criptomonedas.

Las estafas están a la orden del día en estos grupos, al disponer su mayoría de claras reglas en las que se aclara que se debe pagar los servicios ofrecidos por adelantado, algo que permitía a los estafadores cobrar y desaparecer. Por otro lado, estos también podían aprovecharse de los clientes para dirigirlos hacia sitios web de phishing, obteniendo así datos sensibles.

Talos recomienda seguir denunciando, y es que poco más se puede hacer

Quedando en activo algunos de estos grupos, y creándose nuevos por el camino, desde el equipo de Talos recomiendan a los usuarios reportar a Facebook la existencia de los mismos en caso de encontrarse con uno de ellos (amén de no entrar, bajo ningún concepto).

Resulta curioso que Zuckerberg haya pedido una mayor regulación de internet a los gobiernos, siendo su red social uno de los principales sitios web que la necesita. Sea como fuere, según NBC News, Facebook borró 1.300 millones de publicaciones SPAM, y aumentó el número de personal dedicado a la seguridad en la red social, prueba que son conscientes del problema y que centran esfuerzos en combatirlo.

Vía | NBC News