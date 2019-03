Zuckerberg pide a los gobiernos más regulación en Internet, y Facebook elimina "por error" sus publicaciones viejas

En el contexto de todo el mal año que supuso 2018 para Facebook, Mark Zuckerberg lleva un tiempo pidiendo regulación en las redes sociales. Es curioso, porque la falta de ella puede haberle hecho conseguir lo que es Facebook a día de hoy. Aun así, en este sentido, ha pedido en un comunicado a los gobiernos jugar un papel más activo en el establecimiento de normas para Interntet.

Según el CEO, Internet necesita conservar lo que le hace importante para la gente, la libertad de expresión y la posibilidad de crear de los emprendedores, sin que la sociedad sufra consecuencias negativas. Para ello, cree que "necesitamos un papel más activo de gobiernos y reguladores", y lo cree importante en cuatro áreas "contenidos violentos, integridad de las elecciones, privacidad y portabilidad de datos".

Objetivos ambiciosos para los que Facebook puede establecer sus propios métodos antes de recurrir a terceros

Llama la atención que Zuckerberg hable del mal en Internet. Por supuesto que hay mucho de ello, pero sin salir de su plataforma ya puede encontrar mucho de ello, y por supuesto, combatirlo de forma más efectiva.

Y en ese sentido, respecto al contenido violento, Zuckerberg afirma que pese a que analizan constantemente sus políticas con expertos para etiquetar como propaganda terrorista o discurso de odio, cometen errores. La conclusión es que "no deberíamos tomar tantas decisiones sobre expresión por nosotros mismos". También pide mayor rendición de cuentas de las compañías de Internet (aunque como sabemos, pudo mentir sobre el conocimiento que tenían de Cambridge Analytica), para lo que se necesita una aproximación estandarizada por terceros sobre cómo deben funcionar los distintos servicios: regulación que establezca unas bases mínimas de funcionamiento para limitar los contenidos ofensivos al su mínima expresión.

En segundo lugar, habla de legislación para proteger elecciones y, en concreto, de regulación que establezca de forma más clara lo que es publicidad política y lo que no, algo que reconoce que es complicado. Asegura que las leyes de publicidad política online se centran en elecciones y candidatos, en lugar de en las cuestiones polarizadas, que es donde han visto mayores intentos de interferencia.

También, que algunas leyes sólo se aplican durante las elecciones, pese a que las campañas informativas no cesan. Por último, afirma que hay preguntas que hacerse sobre cómo las campañas políticas utilizan los datos y el targeting. Aquí apunta Zuckerberg que la legislación "debería actualizarse para reflejar la realidad de las amenazas y establecer estándares para la toda la industria".

Por una parte, Zuckerberg reconoce errores, pero por otra, delega demasiado en asuntos que Facebook podría haber tratado mejor

En tercer lugar toca el CEO la privacidad y la protección de datos. Pide que se extienda fuera de la Unión Europea algo como el Reglamento General de Protección de Datos. La regulación de privacidad "debería proteger tu derecho a decidir cómo se usa tu información. [...] No debería requerir que los datos se almacenaran localmente [...] y debería establecer una forma en que compañías como Facebook rindieran cuentas con sanciones cuando cometen errores".

Según el dirigente, "el RGPD dejan cuestiones abiertas" para las que se necesitan reglas más caras sobre cuándo la información puede ser usada para servir al interés general, y cómo debería aplicarse a nuevas tecnologías como inteligancia artificial.

El último aspecto que debe regularse según Mark Zuckerberg es la portabilidad de datos. "Si compartes datos con un servicio, deberías ser capaz de moverlo a otro. Esto da a la gente elección y permite que los desarrolladores innoven y compitan". Argumenta Zuckerberg que la verdadera portabilidad de datos debería ser algo similar a cómo la gente utiliza Facebook para iniciar sesión en una aplicación, frente a las complicadas formas que existen de descargar los datos. Para ello, asegura, hacen falta estándares comunes, como el que apoyan con Data Transfer Project.

Facebook elimina "por error" publicaciones antiguas

Según informó Business Insider, todas las publicaciones de Mark Zuckerberg entre 2007 y 2008 han sido eliminadas. Además de estos, se han eliminado los mensajes emitidos por el CEO a sus seguidores sobre momentos clave de la compañía y que podrían contener información sensible de cara al futuro, como el comunicado de la compra de Instagram de 2012, en el que mencionaba algo tan puesto hoy en duda como es "nuestro compromiso es construir y hacer crecer Instagram de forma independiente". Algo que confirmado por Zuckerberg, no será así cuando las plataformas se integren con el nuevo cifrado.

La respuesta de la compañía es que fueron eliminados debido a problemas técnicos, y que el trabajo necesario para recuperarlos habría sido tan amplio y sin garantías de éxito que no lo hicieron. Desde luego, si en su comunicado Mark Zuckerberg hablaba de rendición de cuentas, esta no es la mejor forma de mostrar apertura. Y no es la primera vez que pasa, los comunicados de Zuckerberg de 2016 sobre el papel de Facebook en las elecciones presidenciales de 2016 también desaparecieron.

Imagen | Official White House Photo by Pete Souza