Facebook reconoce que no sabe dónde van a parar los datos que extrae de los usuarios ni cómo los usa, en un documento filtrado

Facebook está obligado a emprender cambios de funcionamiento ante lo que la compañía describe internamente como un 'tsunami de regulaciones de privacidad': cada vez más países restringen el modo en que las compañías pueden usar y almacenar datos de sus nacionales. Y además, lo hacen utilizando criterios distintos en cada caso.

Sin embargo, para lograr eso, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, debe solventar otro problema más acuciante: saber dónde van a parar todos los datos que extrae de los usuarios. Cosa que no hace, según un documento interno de Facebook —elaborado en 2021 por sus ingenieros— ahora filtrado a Motherboard:

"No tenemos un nivel adecuado de control y explicabilidad sobre cómo nuestros sistemas usan los datos. […] No podemos asumir compromisos como 'no usaremos X datos para fines Y'. Y, sin embargo, esto es exactamente lo que los reguladores esperan que hagamos".