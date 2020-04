Un fallo en la API de Google Maps ha causado problemas en Uber, Glovo y otras apps que utilizan sus mapas

Vivimos en un mundo tecnológico totalmente dependiente de unos cuantos servicios, y los de Google son clave (aunque hay alternativas). Es algo que el público general ha podido comprobar últimamente con la carencia de ellos que tienen los Huawei actuales, y que ahora han experimentado, Uber, Lyft, Glovo, otras aplicaciones de delivery y servicios de todo tipo que utilizan la API de Google Maps, como Runkeeper.

Desde ayer por la tarde-noche española, un problema con esta herramienta de Google ha hecho que los mapas no funcionasen en las aplicaciones que le hacen llamadas para obtener ubicaciones. Ante esta problemática, Glovo ha tenido que dejar de dar servicio en España durante unas horas, aunque advertían de que la causa del cierre era "por saturación". Al publicar esta noticia, en nuestro smartphone, la aplicación parece funcionar con normalidad.

Ante los comentarios en Twitter como el que vemos de Justin Stanley, la respuesta de la cuenta oficial de Google Maps ayer por la noche fue que el equipo estaba al corriente de los problemas y trabajando en arreglarlo.

Hi Justin, thanks for flagging this to us. Our team is aware of the issues and is working on a fix. Stay tuned!

Hi, all. Google Maps is currently experiencing an outage which is causing crashes for apps using their service (including Runkeeper since we use them for our maps). Sorry for the trouble! Good news? It looks like their team is currently working on a fix!