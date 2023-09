Los famosos españoles hablan inglés en los vídeos de las redes sociales gracias a esta IA (que tú también puedes usar gratis)

La tecnología avanza a pasos agigantados, y uno de los campos donde esta evolución resulta día a día más evidente es en el de la inteligencia artificial. Y, a veces, nos contentamos con usar estos avances de la forma más trivial y entretenida posible. No siempre vamos a estar dándole vueltas a la posible rebelión de las máquinas, ¿verdad?

De hecho, en los últimos días, han empezado a popularizarse en redes sociales (sobre todo en Twitter/X) unos vídeos que muestran a famosos y famosetes hablando en perfecto inglés (cuando muchos de ellos ni lo hablan) y otros idiomas extranjeros… y en vídeos que sabemos que estaban originalmente grabados en español.

Lo más chocante es que lo hacen… con su propia voz. Sin doblaje, vamos.

Obviamente, la inteligencia artificial y nuestra característica propensión a la mofa están detrás de este fenómeno. Pero, ¿de dónde salen estos vídeos?

Hace seis días, Joshua X., co-fundador y CEO de HeyGen, anunciaba que su plataforma de IA para vídeos acababa de implementar la función de traducción, que lleva a cabo por sí sola todos los pasos del 'doblaje inteligente':

Transcribir el mensaje original.

Traducirlo al idioma deseado (inglés, español, francés, hindi, italiano, alemán, portugués o polaco).

Sintetizar el nuevo texto usando una voz clonada de la original.

Insertar el nuevo audio en el vídeo original.

Alterar el movimiento de labios, dentro de lo posible, para que encaje con el nuevo audio.

Mejor aún: un usuario recién registrado en la plataforma tendrá la posibilidad de traducir de esta manera un vídeo muy breve sin necesidad de comprar créditos extra. Vamos, que gratis.

Así que los creadores de contenidos se han lanzado a crear vídeos usando esta herramienta. Aunque es cierto que no todos los vídeos que se están viralizando ahora mismo en redes cumplen satisfactoriamente la parte de la sincronización de labios (y a veces, la voz no suena todo lo parecido al original que debiera).

¿Por qué ocurre esto? Matías S. Zavia tiene una teoría:

"La gente que se hace viral nunca cuenta cómo lo ha conseguido, así que los que quieren hacer lo mismo buscan en Google o en el buscador de Twitter cómo hacerlo y dan con herramientas más antiguas".

Entre dichas herramientas se encuentra, por ejemplo, RaskAI, la mejor alternativa para esta clase de contenidos hasta que HeyGen desembarcó.

Veamos algunos ejemplos

Así, podemos ver a Broncano y a Belén Esteban departiendo en inglés en 'La Resistencia'…

…el mismo idioma en que Chelo García-Cortés y Bárbara Rey hablan de su 'night of love':

El Fary también pontifica en inglés de Cambridge sobre los 'soft men'.

Y si el Fray se atreve con el inglés, Bertín Osborne va un paso más allá y se atreve también con el francés, el italiano y el portugués. Él también nos habla de 'soft men', pero en otra acepción de la palabra:

Emilio da explicaciones en la lengua de Shakespeare a Belén en "There's No One Alive Here" (no, en serio, ése es su título oficial en inglés… parece una peli de fantasmas, ¿no?):

Paquita Salas, sin embargo, prefiere el alemán de Schopenhauer para reflexionar sobre los lácteos y el Actimel (y se las apaña para mezclar eso con una mención a una peli de fantasmas de verdad):

Aquí, Messi deja claro que ha aprovechado el tiempo que lleva viviendo en California:

Y después de ver todo esto, ¿tú también te estás preguntando por el futuro de la carrera de actor de doblaje? Ya, normal.

