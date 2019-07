Firefox 70 mostrará gráficamente cuántas veces te rastrean

Mozilla sigue actualizando su navegador Firefox, con especial interés en la seguridad, así como en proporcionar a los usuarios la mayor información posible acerca de los rastreadores que siguen todos aquellos datos relativos a su actividad en la web.

Así lo muestra la última versión nightly del navegador, que añade dos nuevas funciones: Monitor y nuevas funciones para Lockwise. Ambas estarán disponibles a partir de la versión 70 de Firefox.

Así lucen los informes de protección de Firefox

Como leemos en Techdows, la última versión nigthly de Firefox incluye gráficas acerca del comportamiento de los rastreadores. En concreto, las gráficas se dividen respetando cinco principales categorías, mostrándonos un resumen semanal de los rastreadores que se han bloqueado día tras día.

Cookies

Rastreadores de redes sociales

Contenido de rastreo

Huellas dactilares

Criptomineros

Estas gráficas nos mostrarán el contenido bloqueado desde la última semana, detallando el total de rastreadores bloqueados en la misma, así como pormenorizando estos datos por cada día de la semana. Del mismo modo, esta versión nightly incluye nuevas funciones para saber cuántas direcciones de correo han sido monitorizadas, si alguna de ellas ha sido involucrada en un robo de datos, expuesta, etc.

La nueva versión de pruebas de Firefox anticipa que estas funciones llegarán activas por defecto en la próxima versión estable, para reforzar la propia seguridad del navegador

En cuanto a Lockwise, sucesor de Lockbox, y nuevo administrador de contraseñas de Firefox, viene habilitado de forma predeterminada en esta versión, contando con una nueva sección que nos muestra el número de contraseñas almacenadas y sincronizadas.

Como te adelantábamos, se espera que estas novedades lleguen junto a la versión 70 de Firefox. No obstante, si no puedes (o quieres) esperar, siempre puedes instalar la última versión nightly, teniendo en cuenta que esta es una plataforma inestable para pruebas y desarrollo del navegador, por lo que no es demasiado recomendable para el uso habitual.

