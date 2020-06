Github quiere sustituir términos como "maestro" y "esclavo" por otros que no tengan connotaciones racistas

GitHub, la plataforma de alojamiento de proyectos de desarrollo propiedad de Microsoft, ha anunciado que van a sustituir algunos términos de su servicio que tienen connotaciones racistas.

Esta noticia llega en un momento clave, en el que el movimiento BlackLivesMatter está ganando fuerza tras el asesinato de George Floyd en los EEUU. Nat Friedman, director ejecutivo de la plataforma, afirma que están trabajando para cambiar términos como "maestro" y esclavo", que llevan utilizándose décadas en entornos informáticos.

It's a great idea and we are already working on this! cc @billygriffin22 — Nat Friedman (@natfriedman) June 12, 2020

Adiós a "whitelist", "blacklist", "master" y "slave"

Los usuarios de GitHub utilizan diariamente expresiones como conectarse al "master" (maestro), y GitHub propone cambiar este término por uno más neutro: "principal / por defecto".

"Amo / maestro" y "esclavo" no son los únicos términos que proponen eliminar. También plantean utilizar términos como "lista de permitidos" o "lista de denegados / excluidos" en vez de utilizar "lista negra" (blacklist) o "lista blanca" (whitelist).

Maya Kaczorowski, gerente de producto de Github, publicó una encuesta en su cuenta de Twitter, preguntando a sus seguidores qué términos debían sustituir a "blacklist" o "whitelist". De momento, parece que va ganando "lista de permitidos" y "lista de denegados":

Security community! Can we please agree on what terms we're using instead of "whitelist" and "blacklist"? 🙏 It would be great to make these consistent. — Maya Kaczorowski (@MayaKaczorowski) June 11, 2020

GitHub no es la única plataforma trabajando en esta dirección, ya que un variado grupo de proyectos y compañías open-source (como son la librería PHPUnit, el lenguaje de programación Go o AOSP) han modificado su terminología para eliminar este tipo de términos que implican connotaciones raciales.