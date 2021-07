El gobierno balear se querella contra Naim Darrechi y la Fiscalía podría hacerlo, mientras que TikTok sigue sin pronunciarse

El TikToker con más seguidores de España (26 millones) contó en una entrevista una práctica que lleva a cabo cuando mantiene relaciones sexuales con mujeres y cuyo relato representa un delito sexual. Esto se ha convertido en uno de los temas de la semana, en el que incluso la Ministra de Igualdad, Irene Montero se ha pronunciado. A todo esto, la platafroma de vídeos TikTok se mantiene en silencio.

Concretamente, en una entrevista al youtuber Mostopapi, Naim Darrechi, mallorquín de 19 años y con 27 millones de seguidores en Tiktok, hizo unas declaraciones afirmando que le “cuesta mucho” ponerse el condón para tener relaciones sexuales y que, como nunca ha dejado embarazada a ninguna de sus parejas decidió “acabar dentro” de ellas por sistema.

Entre risas y sorpresa, Mostopapi le preguntó si sus parejas no se enfadan cuando esto sucede, a lo que el TikToker responde: "sí, pero yo les digo que tranquilas que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos". La forma en la que explica esta práctica dan pie a pensar que esa eyaculación durante la penetración no es algo consensuado ni consentido por sus pareas sexuales.

El Gobierno balear ha anunciado una querella contra él y pide que se cierre su cuenta de TikTok

Naím Darrechi es mallorquín y hoy mismo el gobierno balear ha anunciado que se querellará contra el creador de contenido en TikTok por posible abuso sexual: engaño a un número indeterminado de mujeres, por la incitación a la violencia contra las mujeres y contra su libertad sexual, derechos sexuales y reproductivos y contra los delitos que puedan surgir a razón de la instrucción.

Según el comunicado oficial, "las declaraciones realizadas por el citado influencer publicadas en sus redes sociales hacen referencia a la eyaculación sin preservativo engañando a las mujeres con las cuales mantiene relaciones sexuales. Esto pone a las mujeres en situación de riesgo en cuanto a enfermedades de transmisión sexual y con embarazos no deseados.

Concretamente, estas afirmaciones pueden comportar los tipos penales de abuso sexual mediante engaño del artículo 182.2 del Código Penal y enaltecimiento y justificación del delito de abusos sexuales mediante engaño del artículo 510.2b del Código Penal.

Además, el govierno insular también ve grave que algo así se presente en las redes sociales por parte de una persona con millones de seguidores, en un canal donde muchas personas que lo siguen "son adolescentes y en proceso de formación de conciencia".

Qué pasará con la fiscalía

Por su parte, la Ministra de Igualdad, Irene Montero también se ha pronunciado respecto a esta polémica. Justo en estos días en los que se ha aprobado la ley llamada "Solo sí es sí" que deja mucho más definido lo que es el consentimiento en relaciones sexuales que hasta ahora, ha aparecido esta entrevista en Youtube. Montero ha pedido este lunes por carta a la Fiscal de Sala delegada de Violencia Sobre la Mujer, Teresa Peramato, que considere “iniciar una investigación” sobre la veracidad de las declaraciones del tiktoker Naim Darrechi.

"Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión", ha explicado la Ministra. Ella también ha hecho alusión al peligro que pueden tener las redes sociales en este tipo de actos: "Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro".

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía

Sin noticias de TikTok ni de Youtube

Ante tal polémica, dos plataformas que están en el centro de todo, TikTok y Youtube, no han dicho nada al respecto. El vasco Mostopapi tiene otros contenidos polémicos en su canal de Youtube relacionados con la objetización de las mujeres tanto con imágenes como con la forma de hablar sobre ellas.

No hay que olvidar cómo en 2019 en Genbeta descubrimos una especie de vórtice dentro de YouTube en el que una vez que entras sólo te recomiendan vídeos en los que aparecen menores de edad (siempre niñas) realizando acciones totalmente inocentes. En esa supuesta inocencia se esconden cientos de pedófilos que aprovechan este punto negro del servicio para compartir pornografía infantil.

Por su parte, este año, la antigua comisaria para la infancia en el Reino Unido, Anna Longfield, demandó a TikTok por no proteger a las personas menores de 13 años y por incumplir la normativa europea en cuanto a protección de datos (es decir, el Reglamento General de Protección de Datos), destinada a proteger la información de los usuarios cuando usan plataformas de Internet.

Por su parte, Tim Cook, CEO de Apple ha criticado en diversas ocasiones cómo las redes sociales permiten la desinformación y otros contenidos perjudiciales para poder recopilar más información personal.

La opinión de Ibai Llanos, uno de los más conocidos influencers en Españ

El hecho de que hay que ser responsable cuando los contenidos sociales llegan a muchas personas de la sociedad también ha entrado a debate con esta nueva polémica. Ibai Llanos, probablemente el streamer más famoso de España, ha reprendido tanto a Mostopapi (el entrevistador youtuber) como a Darrechi. Mostopapi ha hecho un vídeo aclarando que nunca se reiría de algo así, pero Ibai le ha respondido "si de verdad estuviera arrepentido, ese vídeo nunca habría llegado a ser público".

Y añadió que "evidentemente no controlas lo que otra persona dice, pero cuando ves que ha dicho eso, dices 'no quiero colaborar contigo'". Durante un directo de Twitch, Ibai Llanos ha dicho a Darrechi que "aunque lo diga en broma, es algo con lo que no se puede bromear".