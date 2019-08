Google cambia las políticas de monetización en AdSense: contenido sobre armas, apuestas o drogas recreativas serán monetizables

Google ha empezado a notificar vía email a los creadores de contenido que monetizan a través de AdSense (principalmente a través de la plataforma YouTube, aunque también se incluyen páginas web), los cambios que llegarán a la plataforma a partir del mes de septiembre.

Dichos cambios hacen referencia a la política de contenido monetizable en AdSense, aclarando aquellos contenidos que podrán monetizarse, y aquellos que tendrán "fuentes de publicidad restringidas". En una primera lectura es sencillo que se nos lleve a confusión, por lo que procede explicar las principales diferencias entre los dos tipos de contenido, y cómo afectarán a los creadores de contenidos.

Contenido que no podrá monetizarse

Según Google, los editores suelen pedir que se simplifiquen y aclaren las políticas de monetización en AdSense, por lo que han decidido explicar las nuevas políticas, y cómo afectan a los usuarios. En primer lugar, tenemos las políticas para editores de Google, que hacen referencia a aquellos contenidos que no se pueden monetizar. En otras palabras, todos aquellos contenidos que se encuentren dentro de los no monetizables, no obtendrán ningún tipo de ingreso.

Contenido ilegal

Material relacionado con el abuso sexual infantil y pedofilia

Abuso de la propiedad intelectual

Contenido sobre productos obtenidos de especies amenazadas o en peligro de extinción

Contenido despectivo o peligroso

Facilitación de comportamientos deshonestos

Contenido falso

Software malicioso o no deseado

Agencias matrimoniales internacionales

Google es claro y conciso, cualquier material publicado con este tipo de contenidos incumple las políticas de YouTube y no podrá monetizar (amén de que, con toda probabilidad, será eliminado de YouTube en cuanto detecten dicho contenido). En los casos más flagrantes, Google se reserva el derecho de suspender o cancelar tu cuenta si tratas de monetizar contenido que infringe las políticas.

Contenido con fuentes de publicidad restringidas

El contenido con fuentes de publicidad restringidas es la principal novedad. Este, hace referencia a aquel material que ya no supone una infracción de las políticas de Google pero que, en ciertos casos, puede provocar que se muestren menos anuncios o que directamente no se muestre ninguno.

Contenido sexual

Contenido desagradable

Explosivos

Pistolas

Piezas de pistolas y productos relacionados

Tabaco

Drogas recreativas

Uso inadecuado de bebidas alcohólicas

Juegos de apuestas online

Medicamentos con receta y productos farmacéuticos o suplementos no aprobados

Este tipo de contenido contará con publicidad restringida. Esto quiere decir que la publicidad que se mostrará no tendrá relación con el contenido y que, en caso de que no haya fuentes publicitarias "aptas para este inventario", no se mostrarán anuncios.

Monetizar contenido incluido en las restricciones para editores de Google ya no supondrá una infracción de las políticas. En lugar de eso, restringiremos la publicidad en ese contenido según corresponda, en función de las preferencias de cada producto publicitario o anunciante.

En resumidas cuentas, si intentas monetizar contenido incluido en las políticas de editores, te pueden llegar a cerrar la cuenta, y estarás infringiendo las políticas de Google. Por el contrario, si intentas monetizar contenido con restricciones para editores, recibirás menos anuncios y, en el peor de los casos, ninguno, pero no estarás trabajando en contra de las políticas de Google.

Como adelantábamos, los cambios llegarán en el mes de septiembre, por lo que no queda más que esperar unos días para que se apliquen las nuevas políticas para con el contenido de los editores.