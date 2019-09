Google Chrome ha sido el culpable del error que inutilizó algunos Mac en los estudios de Hollywood, y explica cómo solucionarlo

En el ámbito de la edición de vídeo, el uso de macOS está bastante estandarizado, y hace unos días tuvimos una buena prueba de ello. El pasado martes podíamos leer que diversos trabajadores de la industria del cine en Hollywood tuvieron problemas con sus Mac, que dejaron de encenderse tras reiniciarlos. Las teorías empezaron a ponerse sobre la mesa, apuntando a un supuesto malware o a una aplicación de vídeo llamada AVID Media Composer y su sistema de autenticación.

En un comunicado emitido por el equipo de soporte de Google Chrome hace 18 horas, admiten que un fallo de actualización en Chrome fue el causante del error, ya que dicho update hizo que se dañase el propio sistema de archivos de macOS, siempre y cuando el sistema SIP estuviese desactivado.

El error en Google Chrome ha dejado inutilizados algunos ordenadores con macOS, en concreto, aquellos en los que se ha desactivado SIP (Protección de la Integridad del Sistema). Este sistema está diseñado, según Apple, para "evitar que software potencialmente malicioso modifique archivos y carpetas protegidas en el Mac", por lo que no conviene desactivarlo (viene activado por defecto en todos los ordenadores que tienen macOS 10.9 o posterior).

Aquellos usuarios que decidieron desactivar el sistema de protección de Apple han sufrido la actualización de Chrome hasta el punto de no poder usar sus ordenadores, pero Google da la solución a esto.

chroot /Volumes/Macintosh\ HD # "Macintosh HD" is the default rm -rf /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle mv var var_back # var may not exist, but this is fine ln -sh private/var var chflags -h restricted /var chflags -h hidden /var xattr -sw com.apple.rootless "" /var