Google Meet ofrecerá subtítulos y traducciones en vivo a diferentes idiomas durante las videollamadas

Google ha anunciado una novedad para sus comunicaciones en Google Meet: se ofrecerán subtítulos en tiempo real traducidos en directo para ayudar a los participantes en las videollamadas a comunicarse mejor al traducir un idioma hablado a subtítulos en otro idioma.

Los subtítulos traducidos en directo estarán disponibles inicialmente en versión beta y serán compatibles con las reuniones en inglés traducidas al español, francés, portugués y alemán. Está disponible en las reuniones organizadas por los usuarios de Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y Teaching & Learning Upgrade.

Posibilidad de llamadas más globales

Los subtítulos traducidos ayudan a que las videollamadas de Google Meet sean más globales, inclusivas y eficaces al eliminar la capacidad lingüística como barrera para la colaboración, según las palabras de los portavoces de Google Meet.

Esto se traduce a que grupos de trabajo o de estudio o incluso amigos que no hablen bien inglés podrán reunirse y comprenderse, siempre y cuando quien hable lo haga en inglés. Cada participante puede activar los subtítulos en el idioma que quiera (de entre los disponibles) para entender el contenido.

Los administradores pueden obtener más información y expresar su interés en la versión beta en este enlace. Para los usuarios finales, la función no está disponible hasta que un administrador se inscriba en la versión beta. Cuando el dominio haya sido aprobado para la versión beta y la función esté lista para su uso, el administrador recibirá más información por correo electrónico.

Una vez inscrito, la función estará disponible por defecto. Para utilizarla, durante una videollamada de Google Meet, hay que ir a Configuración > Subtítulos > Subtítulos traducidos para activarla.

Mienetras llega la versión definitiva, hay que recordar que desde hace unos meses, el servicio de transcripción Otter.ai tiene una extensión para Chrome que permite a los usuarios de Google Meet transcribir sus reuniones sobre la marcha, ofrecer subtítulos y guardar automáticamente las minutas. Eso sí, no tiene las traducciones a varios idiomas como si lo hace el nuevo beta de Google Meet.