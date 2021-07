Se acabó el Google Meet gratis para todos: estos son los nuevos límites para las videollamadas grupales

Se acabó la barra libre de videollamadas grupales en Google Meet, el servicio volverá a tener límite de minutos a partir de julio, y si en estos días todavía no has tenido una llamada de más de una hora de duración, probablemente no lo habías notado.

Si llevas tiempo usando el servicio de Google para tus videollamadas es posible que hasta creas que siempre ha sido así, especialmente porque lleva más de un año siendo completamente gratis e ilimitado. Fue algo que comenzó en los inicios de la pandemia y el confinamiento y que se extendió varias veces.

Solo 60 minutos si hay tres o más participantes

Google Meet llevaba ofreciendo videollamadas grupales de hasta 100 participantes y hasta 24 horas de duración desde abril de 2020. Inicialmente este servicio era uno premium y que estaba disponible solo para empresas y organizaciones con cuentas de Google Workspace (antes G Stuite), sin embargo, cuando Google decidió matar Hangouts, también decidió que Meet estaría disponible para todo el público.

La pandemia hizo que la empresa, en medio de la explosión de popularidad de opciones como Zoom, pasara a ofrecer Google Meet como alternativa gratuita. Y lo que inicialmente duraría solo unos meses, terminó extendiéndose por más de un año.

Pero, como nada dura para siempre, el día ha llegado, y como ya habían mencionado tras la última extensión del plazo, junio sería el último mes sin limitaciones. Los nuevos (aunque viejos) limites, según el portal de ayuda de del servicio, ahora establecen lo siguiente:

En un ordenador puedes alojar llamadas uno-a-uno de hasta 24 horas.

En un ordenador puedes alojar llamadas con 3 o más participantes de hasta 60 minutos de duración.

Cuando hayan pasado 55 minutos, todos los participantes recibirán una notificación informando que la llamada está por finalizar

Solo quienes formen parte de un plan de suscripción a Google Workspace podrán disfrutar del tiempo "ilimitado", o lo que realmente significa llamadas de hasta 24 horas de duración. Tras ese tiempo la llamada se desconectará. Esto no quiere decir que no puedas iniciar una nueva llamada tras terminar ese tiempo, pero tras los 60 minutos todos los usuarios serán desconectados y el enlace dejará de funcionar.