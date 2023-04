Las grandes tecnológicas y sus despidos masivos se enfrentan a un gran enemigo: la legislación Europea

No corren buenos tiempos para quienes trabajan en una big tech. Meta ha aligerado su plantilla enviando un email para comunicar la noticia a 11.000 personas. El Twitter de Elon Musk se ha librado del 80% de su plantilla. A principios de año, Google se deshizo de 12.000 trabajadores. Más de 8.000 personas de la plantilla de Amazon vieron la puerta en enero y otros 9.000 despidos en marzo. Aunque estos despidos afectan mayoritariamente a Estados Unidos, Europa no es inmune: Accenture ha echado a 19.000 personas a la calle, Domestika España ha despedido casi a la mitad de su plantilla y otros despidos que previsiblemente están por llegar. Pero despedir en Europa no es tan sencillo como hacerlo en Estados Unidos: con la legislación hemos topado.

Cuando veas las barbas del vecino cortar... Porque después de anunciar esos despidos masivos, la mayoría de las big tech también tienen planes para reestructurar sus plantillas en el viejo continente, y aquí la cosa se complica por las leyes vigentes. Así, en Europa existen mecanismos que dificultan o directamente impiden el despido sin consultar antes con la plantilla y sus representantes para llegar a acuerdos. En la práctica esta situación ha dejado a miles de personas en el limbo, esperando los resultados de estas negociaciones.

Google, Amazon y la odisea de despedir en Europa

Alphabet Inc. de Google está en conversaciones para reducir plantilla en Francia mediante salidas voluntarias impulsadas por paquetes de indemnización lo suficientemente atractivos como para alcanzar la cifra estimada.

En Amazon Francia, que tiene aproximadamente 1.500 trabajadores solo en París, ha invitado a algunas personas de puestos de dirección a abandonar la compañía ofreciendo hasta un año de salario y "gardening leave", es decir, seguir contando para la compañía hasta el mes de mayo, momento en el que las acciones de Amazon reparte los beneficios de sus acciones como bonus.

En Amazon Alemania los despidos han comenzado con aquellas personas en periodo de prueba y ofreciendo salidas voluntarias y pactadas para el resto de la plantilla. De Alemania a Luxemburgo, donde quienes abandonen Amazon serán compensados con un mes de salario por cada año de servicio, con pagas extras determinadas por las leyes del país, pudiendo abandonar la empresa el 1 de abril o el 1 de junio, en función de si han conseguido recolocarse internamente dentro de la compañía.

Francia y Alemania son dos de los países donde la situación es crítica para las tecnológicas, primero por su peso en el sector tech dentro del continente y segundo porque su legislación laboral resulta especialmente robusta. Y esto ha dado sus frutos: Google Alemania y Google Francia serán dos de las menos afectadas por la oleada de despidos de la gran G, cabiendo la posibilidad de que no sean tocadas. Como la propia Google ha declarado para Bloomberg,

“Hemos estado trabajando con cuidado e individualmente en cada país donde se están realizando reducciones para cumplir plenamente con los requisitos legales locales, que varían según la ubicación, son complejos y toman tiempo.”

El Reino Unido ya no es Europa y eso también se nota para los despidos: como la protección laboral no es tan robusta, 500 de los 8.000 personas que trabajan allí verán la puerta, cumpliendo así precisamente con su objetivo de lograr un 6% de despidos. Aunque el comité de empresa está negociando paquetes de indemnización, lo que no se ha tocado ha sido el número de salidas. En Dublín Google también despedirá directamente sin buscar bajas voluntarias a 240 personas y en Zurich hará lo propio con más de 200 personas.

Pero no será tan fácil: la unión hace la fuerza y ya se ha configurado un comité de empresa de Google para toda Europa con sede en Dublín en la que sorprendentemente también estarán Reino Unido y Suiza. Este comité de empresa estará operativo en seis meses y ha nacido con la premisa de ser la voz colectiva para futuras negociaciones. Para empezar, Google tendrá que avisar con más anticipación de este tipo de reajustes.

Vía | Bloomberg

Portada | Montaje con foto de Gerd Altmann en Pixabay

En Genbeta | Las mejores webs para encontrar empleo