La Guardia Civil ordena a GitHub bloquear el acceso a la app de Tsunami Democràtic y reaccionan volcándose en Telegram

A mediados de este mes, pocas horas después de que el Tribunal Supremo hiciese pública la histórica sentencia del procés, vimos como surgía Tsunami Democràtic: una autodenominada "red ciudadana" que aseguraba estar desvinculada de entidades y partidos políticos.

La misma noche de las protestas anunciaron que "a partir de ahora las acciones de Tsunami Democràtic irán centralizadas a través de una aplicación para móviles". Se trata de una aplicación basada en Retroshare, que debe ser validada mediante un código QR que tienen "algunas personas de tu círculo de confianza.

GitHub los relaciona con "cometer atentados terroristas"

Hace unas semana vimos como se bloqueó la web original de esta organización, pero rápidamente surgieron una serie de alternativas. Las autoridades policiales y judiciales han seguido estrechando el cerco, y hoy conocemos la Guardia Civil ha solicitado a GitHub el acceso a esta aplicación.

Como parte de su política de transparencia @GitHub ha publicado la carta de la Guardia Civil exigiéndole retirar la página de #tsunamidemocractic junto con otras peticiones similares de Rusia y China.https://t.co/yGYtq4sCqq pic.twitter.com/t3Za7HBIPD — Xnet (@Xnet) October 30, 2019

GitHub, plataforma que es propiedad de Microsoft, ha publicado un comunicado (a través del repositorio 'Gov-takedowns') en el que confirman que la Guardia Civil ha sido la encargada de solicitar este bloqueo.

"Como habrán visto en los medios de comunicación internacionales, España se enfrenta actualmente a una serie de disturbios que implican graves desórdenes públicos y sabotajes de las principales infraestructuras. La Corte Suprema Nacional está llevando a cabo una investigación en curso en la que se ha confirmado que el movimiento Tsunami Democràtic es una organización delictiva que impulsa a la gente a cometer atentados terroristas. El objetivo principal de los demócratas del Tsunami es coordinar estos disturbios y acciones terroristas utilizando cualquier medio posible".

Si intentamos acceder al repositorio de GitHub de esta aplicación, nos encontraremos con un mensaje que nos dice que "este repositorio no está disponible en nuestra localización". Eso sí, hemos probado a acceder mediante un VPN y el resultado es completamente diferente.

Tsunami Democràtic critica que se "equipare la libertad de expresión y el derecho a la protesta con actos terroristas"

Por su parte, Tsunami Democràtic ha lanzado un comunicado hace unos minutos mediante su cuenta de Twitter, en el que aseguran que son "un movimiento ciudadano que se enmarcar en la más extricta no-violencia" y critican "equiparar la libertad de expresión y el derecho a la protesta con actos terroristas".

⚠️ Per actualitzar l’APP del Tsunami Democràtic no cal desinstalar la versió anterior.



📲La nova versió està millorada i és més operativa que l’anterior.



✅ Podeu descarregar o actualitzar l'aplicació del #TsunamiDemocràtic via a l'enllaç següent: https://t.co/lU1vH9IFU5 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 30, 2019

En un segundo tweet aseguran que para actualizar la app no es necesario desinstalar la versión anterior e incluyen un enlace que nos lleva a un canal de Telegram en que ofrecen más instrucciones para poder instalarla.

La Autoridad Judicial ha ordenado a las operadoras que dejen de dar servicio a los dominios en los que se asienta la Plataforma #Tsunamidemocratic tras ser identificados por la @guardiacivil, ya que podrían favorecer la comisión de delitos. pic.twitter.com/QU1P9TXS8f — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 18, 2019

La Guardia Civil también ha publicado un tweet, en el que aseguran que la Autoridad Judicial ya ha ordenado a las operadoras para que dejen de dar servicio a los dominios en los que se "asienta la plataforma".