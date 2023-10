La guerra entre Palestina e Israel vuelve a mostrar el problema de desinformación en redes. Pero hay comunidades que tratan de evitarlo

X (antes Twitter) es sin duda una de las redes sociales que usamos la mayoría de nosotros para mantenernos informados de los hechos que ocurren en todo el planeta. Esto es algo que estamos viendo sobre todo durante estos últimos días al estallar el conflicto en Oriente Medio, haciendo que X se inunde de noticias que tratan de relatar esta situación.

El problema llega cuando estas publicaciones que encontramos en X no son totalmente verídicas o se han publicado demasiado a la ligera. En ese caso pasamos a hablar de una situación de 'desinformación' que por desgracia es ya demasiado habitual en X. Y es que simplemente se debe echar un vistazo a la red social para comprobar la cantidad de mensajes contradictorios que existen, y en muchas ocasiones llegan desde medios internacionales de prestigio.

X (o Twitter) sigue siendo un gran foco de desinformación

Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en la madrugada de este miércoles cuando explotó un hospital en la Franja de Gaza. Al momento de este hecho, y antes de analizar la situación al detalle, los principales medios internacionales apuntaron a Israel como el culpable de esta explosión.

The New York Times fue uno de los primeros medios internacionales que apuntó en su edición digital a Israel con un titular que incluía 'Israel Strike' con la correspondiente publicación en X. Al momento se dio por hecho que el responsable de la explosión fue el ejército israelí, pero poco a poco esta historia fue cambiando. Y lo que más nos sorprende es que aquellos usuarios que no están avalados por grandes medios ofrecieron un análisis más preciso de la situación para esclarecer el origen de esta situación, apuntando a que Israel podría no tener la culpa.

De esta manera, durante la madrugada The New York Times fue cambiando su titular. En un primer momento, eliminando 'Israel' del titular hasta acabar en que esto fue una simple 'explosión'. En X se pudo realizar el seguimiento de estos cambios en los titulares, tanto en este como en otros medios, para poder ofrecer la realidad de la situación. Y esto es algo que ya ocurre, por ejemplo, en la guerra que se desarrolla entre Ucrania y Rusia.

Todo esto nos mostraba que los medios internacionales estaban contribuyendo al proceso de desinformación que tanto llegamos a odiar. Pero sorprendentemente, no toda la información que hay en X es fruto de la desinformación, pudiendo encontrar en las cuentas más pequeñas de la red social unos análisis mucho más profundos y que nos tratan de dar contexto a la situación. Y todo esto sin tener grandes recursos detrás.

El trabajo de las comunidades más pequeñas destaca en X

Y es que durante este conflicto hemos podido ver claramente como hay muchas cuentas, que pese a no ser muy relevantes, ofrecen una gran calidad informativa. Precisamente durante esta explosión en el hospital de la Franja de Gaza hemos visto como han aflorado análisis realmente interesantes que han permitido no desinformar, sino ofrecer información de calidad.

Uno de los casos más interesantes lo podemos tener en la cuenta en X GeoConfirmed. En este caso podemos ver como en X se hizo un análisis exhaustivo de diferentes cuentas de menor tamaño en la que se recogía las coordenadas de este cohete y los puntos de implosión. Todo para dar pruebas que afirmaran que fue en realidad un cohete disparado desde Gaza y que acabó impactando en el hospital.

Otro caso lo tenemos en la cuenta de Oliver Alexander, que también ofreció un amplio análisis en un hilo que no se limitaba a tener un titular que pudiera llegar a desinformar.

De esta manera, podemos ver que X sigue siendo un foco de desinformación. Pero igualmente, hay un ápice de esperanza en este tipo de cuentas de comunidades que son más pequeñas, pero que puede llegar a ofrecer una información más desarrollada que los medios generalistas que se limitan en un primer momento a un titular.

