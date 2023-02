Guerra en Twitch y en YouTube: qué ha llevado a streamers como AuronPlay o Biyín a convertir Internet en Sálvame

En los últimos días, los nombres de AuronPlay y Biyín están en boca de muchas personas debido a las capturas de pantalla que han salido de tweets que publicaron en el año 2013, e incluso aunque no estén en el mundo de Twitch. Muchos de estos contienen contenido muy deplorable como apologías nazis, amenazas a diferentes personas, comentarios racistas e incluso burlas por la desaparición de Yeremi Vargas.

Todo esto ha hecho que muchas personas se hayan llevado las manos a la cabeza, y empezaran a publicar en redes sus opiniones al respecto insultando a ambos creadores. Tal ha sido la presión, que sin duda tras esto AuronPlay ha tenido que retirar de la vida pública de manera temporal para poder descansar con Biyín y con toda su familia.

Pero esta polémica no se ha quedado únicamente en estos mensajes odio, racistas o incluso nazis. Se ha podido ver además como esta pareja en 2013 se metió con los que ahora son compañeros de profesión, algo que ha salido a la luz tras esta gran polémica al querer sacar todos los trapos sucios.

Uno de los casos más sonados ha sido la crítica que ha hecho Wismichu a través de un hilo de Twitter. En este caso ha arremetido contra Biyín afirmando el maltrato que da a amigos y familiares, algo que se ha empeorado desde que ha hecho famosa en el mundo de Twitch. Incluso llegó a afirmar que cuando pidió disculpas públicas a Dalas por sus acusaciones, fue precisamente para evitar que todos estos tweets salieran a la luz, aunque esto perjudicara a Wismichu.

Esto ha sido algo sorprendente porque en el pasado Wismichu y AuronPlay tenían una muy buena relación de cara a las cámaras. Pero parece que esta se terminó deteriorando hace varios años, al saber que para AuronPlay nunca habían sido amigos cuando le pidió ayuda para defenderse de las acusaciones de Dalas. Y podría seguir sacando muchos trapos sucios de estos dos streamers, pero por el cariño que les guarda prefiere no hacerlo de momento.

No iba a comentar nada más de forma personal. Vivo muy tranquilo y contento actualmente alejado del foco. Pero esta persona está hablando de mi específicamente e insultándome delante de 100k personas en stream y ya me he callado durante mucho tiempo.