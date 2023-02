“Estoy quemado”: AuronPlay decide dejar Twitch durante unos días para descansar tras la polémica con su pasado y el de Biyín

Es una realidad que estar expuesto en internet termina quemando a cualquiera, y los creadores de contenido en Twitch o YouTube son expertos en ellos. El último streamer que ha reconocido este desgaste mental ha sido AuronPlay, que en su último streaming ha anunciado que se va a tomar un descanso de su trabajo, aunque no se retira definitivamente.

Muchos usuarios se habrán enterado de que este fin de semana han sido sin duda días muy duros para AuronPlay y para su pareja, y también streamer, Biyín. El rescate de tweets del año 2013 que escribieron ha provocado con la razón la crítica de la mayoría de la comunidad. Estos hacían claras alusiones racistas tanto a las personas de raza negra como a aquellos habitantes de Latinoamérica, hechos que obviamente son despreciables. Esto se suma también a la publicación de diferentes símbolos nazis en las redes hace ya 10 años e incluso el supuesto acoso que se ha reportado a la madre de Yeremi Vargas.

Si es cierto que han reconocido buena parte de este contenido inapropiado en las redes, se han mantenido firmes en que no participaron de manera directa en el acoso a la madre de Yeremi Vargas con llamadas falsas, y que nunca han recibido denuncia de ello. Incluso han llegado a mantener este fin de semana una reunión con esta madre para poder aclararlo todo.

A raíz de todos estos mensajes que son públicos en la red social (junto a otros que se han falsificado también en las redes) puede hacer que más de una persona se sienta ofendida, y con razón. Como es lógico ya se han disculpado por estos hechos al decir que en esa época "eran gilipollas", aunque obviamente esto no les libra de la culpa de haber publicado mensajes racistas o haciendo apología del nazismo.

Un cúmulo de cosas han provocado la decisión de AuronPlay

Y aunque esta ha sido una polémica muy sonada en estos últimos días, AuronPlay ha reconocido en su directo que no se toma un descanso por esta polémica únicamente. Este lunes reconoció que durante varios meses no está teniendo una actitud muy buena a la hora de desarrollar su actividad profesional, con enfados inapropiados para el o respuestas que no son adecuadas, afirmando "estoy quemado". Todo esto lo achaca en un primer momento al estrés que genera el hecho de estar 11 años en este mundo y no haber desconectado en ningún momento.

Incluso en un momento de la retransmisión, apuntó a que la muerte de su mascota Don Gato hizo que también se generara una ira que no ha sabido gestionar de manera adecuada. Todo esto en su conjunto habría provocado diferentes reacciones que no se correspondían con AuronPlay.

Pero como hemos comentado anteriormente, este descanso no significa que se baja del barco y renuncia a seguir stremeando. Simplemente, ha decidido tomarse un descanso de varios días, aunque no ha concretado la fecha de su vuelta a Twitch. Se ha limitado a afirmar que ahora es el momento de desconectar del trabajo y pasar tiempo con la familia.

Y con esto vemos como el hecho de estar expuesto de manera constante en internet puede acabar con la paz mental de todos aquellos que se atreven a estar ante esta situación. Aunque desde fuera se puede ver como el trabajo de ensueño donde se gana mucho dinero por estar delante de una cámara, a veces hay que ponerse en la situación de esa persona y todo lo que conlleva el no tener vida privada o gozar del anonimato de la red.