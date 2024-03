Hacienda va a avisar de los errores que tengas en la Renta 2023 que no sean 'aposta': ya reconoce el 'derecho al error'

Estamos a pocos días de que arranque la declaración de la Renta 2024, y esto es algo que puede generar mucho miedo a los contribuyentes que no tienen conocimientos financieros. Este miedo llega precisamente porque si se hace algo mal en la declaración o difiere ligeramente algún número puede acabar en una inspección, una paralela y una multa. Esto es algo que ha sido realmente criticado, ya que los contribuyentes podemos tener derecho a equivocarnos de manera accidental (aunque algunos lo hacen aposta).

De esta manera, se ha tratado hacer ver a la Agencia Tributaria que las multas por estos errores fruto del desconocimiento o simplemente por haber hecho una suma mal no deberían tener sanción. Y es que Hacienda cuenta con todos tus datos fiscales, y sabe al momento de presentar la declaración si todo cuadra o no. En ese momento no cuesta nada mandar un aviso a los contribuyentes alertando de que hay algo mal y se tiene que revisar. Todo para evitar una paralela.

Hacienda reconoce nuestro derecho al error

Esto que a priori parece 'muy de lógica', la realidad es que no se aplicaba. Y no es porque no se ha pedido, ya que vimos como Consejo de Defensa del Contribuyente pedía tener 'derecho al error'. Ahora se ha podido ver como en el Plan de Control Tributario para el periodo 2024-2027 publicado en el BOE se va a tratar de minimizar estas sanciones tributarias a partir de esta misma campaña.

Tal y como se recoge, durante la presentación de la Renta 2023 se va a poner en marcha "una campaña de avisos a los contribuyentes informándoles de estas incidencias para que puedan proceder a corregirlas mediante la presentación de una declaración complementaria". Es decir, que si has cobrado un poco más de lo que has manifestado porque se te ha olvidado alguna factura o nómina, Hacienda te va a avisar de que algo no cuadra con sus datos. Esto es algo que antes no ocurría, y si te equivocabas te enfrentabas a pasar al estado de comprobación y posiblemente una sanción económica.

Ahora ala avisarte de que has tenido algún error, se abre la posibilidad a que puedas realizar una declaración complementaria antes de que te llegue la sanción por haber introducido mal estos datos. Obviamente, esto no aplica si el desfase es realmente grande o si se detecta que lo has podido realizar de manera intencionada para pagar menos impuestos.

Otro punto interesante es también el aviso que hará Hacienda a aquellas personas que les olvide que tienen obligación de presentar la Renta. Precisamente hay gente que no conoce que si cobra el IMV o si tiene varios pagadores, aunque ingrese poco dinero, tiene obligación de hacer la Renta. Y esto acaba en una sanción económica fruto del desconocimiento.

La Agencia Tributaria, como decimos, tiene su poder todos los datos, y sabe perfectamente quién está obligado a hacer la Renta si se cumplen los requisitos. Esto hace que pueda notificar a las personas obligadas a ello a través de medios telemáticos o por carta para que puedan realizar este tramita. Algo que no se entiende es por qué no se hacía hasta el día de hoy con la aprobación de este nuevo plan.

Igualmente, ahora la Agencia Tributaria va a ser más transparente y se espera que veamos menos expedientes de sanción. Aunque claramente todavía queda mucho camino por delante, sobre todo en materia de educación fiscal, para que se tenga una menor probabilidad de tener estos errores.

