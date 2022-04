Harto de burocracia, este hacker ha dado una increíble respuesta a la Administración: tratarla como ella nos trata

Ya hemos hablado alguna vez en Genbeta de Jaime Gómez-Obregón: se trata de un hacker (en el buen sentido de la palabra) español especializado en fomentar la transparencia del sector público. En su momento, abordamos cómo se dio a conocer con el lanzamiento de su plataforma sobre la contratación pública en Cantabria…

…y, más tarde, con el de su web sobre las donaciones irregulares de Juan Carlos I. Recientemente, abordamos también cómo se las arregló para descargar datos legalmente públicos que el diseño de la web de Hacienda mantenía lejos de los ojos del público.

A veces, alguna administración pública ofrece algún destello de esperanza acercándose a activistas como Gómez-Obregón para conocer su punto de vista y aprender de él. Ayer mismo, Jaime tuiteaba que le habían contactado "desde una relevante institución pública [Nota del redactor: la Generalidad de Cataluña] para que participe en una videoconferencia sobre 'digitalización' con funcionarios".

Y, la mayoría de las veces, ese destello de esperanza muere a los pocos segundos:

Pero nuestro protagonista no ha decepcionado a sus seguidores. Y es que, cuando no es posible 'hackear', siempre queda la opción de 'trolear':

Nótese que ha hecho más que eso: además de la documentación manuscrita, ha adjuntado un texto impreso en Comics Sans con la "Declaración responsable de pagar puntualmente la factura", destinada a ser firmada por el presidente autonómico Pere Aragonès. Y para rematar:

"En Correos me han dicho que si es una carta «importante», la envíe certificada. Pero he decidido enviarla con franqueo ordinario. Las únicas cartas importantes son las cartas de amor".

De primeras, parece que su contacto en la administración autonómica no se lo ha tomado mal, pero en un e-mail posterior le aclaraba lo siguiente:

Llegados a este punto, Jaime Gómez-Obregón se ha visto obligado a sacar la artillería, y contestar con la siguiente carta manuscrita, remitida por "medios electrónicos" (es decir, escaneada y adjuntada como imagen en un e-mail):

"Muchas gracias por tu amable mensaje. Efectivamente, la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, obliga a las personas jurídicas a relacionarse con la Administración 'por medios electrónicos'. Nótese, sin embargo, que la carta manuscrita que esta mañana he puesto en el correo procede de una persona física.

Dicho esto, y puesto que no encuentro en el articulado de la citada ley una definición precisa de qué se entiende exactamente por 'medio electrónico', me sirvo de componer esta segunda carta con papel y pluma, y enviártela fotografiada. En el fondo no es muy diferente de lo que hace la Administración Pública cuando publica listados escaneados de contratos menores, de deudores con la Hacienda Pública o de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Yo mismo he invertido muchas horas en revertir el formato de documentos publicados.