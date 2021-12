HBO Max la lía con desastrosas traducciones de nombres de capítulos de 'El Príncipe de Bel-Air': peores que si traducimos con Google

2021 no está siendo el mejor año para la imagen de los grandes servicios de streaming en cuanto a cómo miman su producto, y en concreto, respecto a cómo cuidan los subtítulos. Los errores de traducción en Netflix son un reflejo de las malas condiciones de los trabajadores especializados, y esto lleva a traducciones como "This is my weapon" del "mi arma" andaluz. El chiste se convirtió en realidad en la serie de Luis Miguel.

Sin embargo, es evidente que el problema no está solo en Netflix, y la prueba de ello la hemos visto en HBO Max. En la nueva plataforma podemos disfrutar de 'El príncipe de Bel-Air', y en efecto se disfruta, hasta que ves cómo han traducido los títulos de los capítulos.

Otro (innecesario) desastre de traducción

Si entramos en los capítulos de la primera temporada, veremos que hay errores garrafales en los títulos. Y no tendría por qué haber ni traducción, porque la serie es de 1990 y los títulos ya se tradujeron adecuadamente en su momento. En esta página de la Wikipedia podemos consultar los títulos correctos de los capítulos en español.

Si por ejemplo, vemos el capítulo 5, nos damos cuenta de que el 'Homeboy, Sweet Homeboy' del inglés lo han traducido a 'Hogar dulce hogar', mientras que el correcto sería 'Compañero, dulce compañero'. Pero hay casos incluso más graves, porque muestran palabras en inglés en el propio titular. Ocurre, por ejemplo, en el capítulo 8. 'Algún día su principe will be en efecto 1ª parte'. La traducción correcta según la Wikipedia es 'Algún día todos los príncipes serán así 1ª parte', y el título original es 'Someday Your Prince Will Be in Effect (Part 1)'.

Si tradujésemos con Google translate el título original obtendríamos un "Algún día tu príncipe entrará en vigor', mientras que en DeepL veríamos un ligero cambio: 'Algún día tu príncipe estará en vigor'. En cualquier caso, aunque no tienen sentido, sí que guardan más que lo que muestra HBO Max en este momento.

Los desastres no acaban si seguimos viendo la lista. El capítulo dedicado a Acción de Gracias, 'Talking Turkey', que en España se tradujo como 'Pavo parlante' (aunque podría haber sido 'Pavo hablador'), en la plataforma aparece como 'Turquía que habla'. La traducción automática ha traducido peor de lo que lo habría hecho DeepL, como vemos a continuación:

No es necesario seguir poniendo más ejemplos. Es un asunto grave que azota a plataformas de pago, y el usuario se merece más. También se merecen más los traductores profesionales, y la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) se lo ha recriminado a HBO Max en Twitter. Desde HBO Max ya aseguran estar trabajando en ello, pero lo que llegamos a preguntarnos es cómo existe un proceso interno que lleva a tener estos títulos.