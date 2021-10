Las horas "baratas" de la luz ya no siempre son las baratas: cómo controlar desde Internet el precio de cada hora para no pagar más

En el mes de junio entraba en vigor la nueva factura de la luz donde el principal cambio radicaba en los horarios. Los clientes del mercado regulado que tuvieran tarifa PVPC con discriminación horaria de dos períodos, vieron cómo a partir de ese momento tenían su día dividido en tres períodos de consumo: valle, llano y punta.

Ahora mismo, las horas más caras ya no son siempre las mismas que por aquel entonces y eso es algo que no debes perder de vista. En principio, el coste alto sería de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas. Mientras que el más bajo o "valle" sería desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana y el día entero en domingos y festivos. Sin embargo, vemos que ahora estas máximas no se están cumpliendo como tal.

Desde hace unas semanas asistimos a una escala de precios de la luz. Esto ha hecho que algunos días las supuestas horas valle están siendo más caras que las horas intermedia e incluso que las horas punta. Como se puede ver en la aplicación de Red Eléctrica en la siguiente imagen, en la actualidad hay muchas horas llano más caras que las que supuestamente son valle, por ejemplo.

Hay que tener en cuenta que el cambio de hora que se va a producir este fin de semana también influye en el uso de la luz natural y artificial que vamos haciendo. Con el cambio de hora, a partir del próximo 31 de octubre amancerá alrededor de las 7:40 horas y comenzará a oscurecer sobre las 18 horas, lo que produce un cambio a lo que estamos experimentando ahora, en los últimos días de otoño. Si sumamos esto a que en otoño, además de usar más la luz, también muchos tenemos calefacción eléctrica que nos ayuda a combatir el frío, no está de más ir monitorizando el gasto.

Para ir conociendo los cambios y que puedas tener cierto control sobre tus futuras facturas de la luz, hay páginas web que están disponibles y que te pueden ayudar a planificar en qué momento del día utilizar los electrodomésticos para que salga más barato.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Webs para monitorizar el gasto

Apaga Luz. www.apaga-luz.com es un proyecto para mostrar de una forma sencilla el precio de la luz justo en el momento que entras a la web. Además se muestra una tabla con los precios de la luz a lo largo del día, dividida entre horas más baratas y más caras.

Esios. La web de Esios, de Red Eléctrica de España, te permite consultar cuáles van a ser los precios del día, los del día siguiente y los anteriores, para, si queremos, comparar. También puedes instalar RedOS, su aplicación para iOS y Android, como ya explicó al detalle Genbeta.