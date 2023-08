La IA no reemplazará a las personas, pero las que utilizan la IA reemplazarán a quienes no lo hacen: esto dice este gran estudio

Muchos expertos en inteligencia artificial llevan años advirtiendo de que estas tecnologías pueden eliminar millones de puestos de trabajo y que unos sectores se verán más afectados que otros. Incluso la propia empresa fabricante de algunas de las tecnologías más punteras, OpenAI, creadora de ChatGPT o GPT-4 ha alertado al respecto tras hacer un estudio de la situación.

Ahora IBM, una de las mayores empresas tecnológicas, ha hecho un nuevo estudio que concluye que hasta un 40% de los profesionales tendrá que reciclarse profesionalmente si quiere mantener su atractivo de cara a las empresas y hacer frente a las IA.

De hecho, una frase bonita que suelta el estudio es que la gente no debería temer a la tecnología, sino más bien aprovecharla para su propio beneficio. Y es que:

"La IA no reemplazará a las personas, pero las personas que utilizan la IA reemplazarán a las personas que no lo hacen", dijo IBM en el informe.

El informe de IBM analiza cómo la aparición de la IA está afectando a los modelos de negocio de las empresas, especialmente en cómo aprovechan la IA para llevar a cabo sus operaciones y cómo afecta a los roles laborales.

Los cambios no tienen por qué ser a peor

IBM extrajo datos de dos estudios previos, una encuesta a 3.000 ejecutivos de nivel C de 28 países y otra a 21.000 trabajadores de 22 naciones. Los resultados mostraron que la IA provocará grandes cambios en la mano de obra y en las empresas, pero no necesariamente a peor.

Los ejecutivos que han participado en estas encuestas estiman que el 40% de su mano de obra tendrá que volver a cualificarse en los próximos tres años debido a la implantación de la IA.

Sin embargo, el 87% de esos ejecutivos esperan que la IA generativa aumente las funciones en lugar de sustituirlas.

Dice IBM que los rápidos avances en IA prometen que en los modelos de negocio tradicionales podrán transformar el trabajo diario de los empleados. "En respuesta, algunos líderes empresariales se apresuran a reorganizar, elevando nuevas habilidades y especialidades, al tiempo que restan prioridad a las que han quedado obsoletas".

Por otro lado, no solo buscan que sus trabajadores se instruyan si no que se buscan nuevos trabajadores. Hay muchas empresas, dice el Gigante Azul en su estudio, que se centran en la contratación, tratando de abastecerse de talento de última generación para cerrar la brecha de habilidades. Estas, dice el informe, son tácticas adecuadas a corto plazo, pero no abordan el gran problema que se vislumbra en el horizonte: muchas de las tareas que la gente hace hoy no serán necesarias en la empresa del mañana.

Buscar nuevas estructuras

La llamada era de la fuerza de trabajo aumentada se refiere a una nueva etapa en la que la colaboración entre personas y máquinas aumenta la productividad y aporta un valor empresarial exponencial.

Otra de las conclusiones que destaca ZDnet es que ahora hay un mayor énfasis en las habilidades de las personas, como la gestión de equipos, la capacidad de trabajar eficazmente en entornos de equipo, la capacidad de comunicarse eficazmente y la voluntad de ser adaptable al cambio. Estas son habilidades requeridas de los trabajadores en 2023.

