Una IA que busque "la verdad máxima": TruthGPT es la alternativa de Elon Musk que pretende competir con ChatGPT

Hace un par de días Elon Musk nos ponía al corriente de su nueva compañía: X.AI, la cual tiene el objetivo de satisfacer todos los propósitos del magnate relacionados con la inteligencia artificial. Entre esos propósitos se encuentra el desarrollo de una alternativa a ChatGPT de la que ya conocemos los primeros detalles: TruthGPT.

No es la primera vez que escuchamos este nombre, pues el pasado mes de febrero Musk tuiteaba sobre ello asegurando que "lo que necesitamos es TruthGPT". Y es que la intención del CEO de Tesla y Twitter con esta inteligencia artificial es buscar "la verdad máxima" y desarrollar una alternativa para "evitar la destrucción de la humanidad".

Una IA en busca de "la verdad máxima"

"Voy a comenzar con algo que llamo TruthGPT o una IA que busque la verdad máxima y que intente entender la naturaleza del universo", comentaba Musk ante una entrevista para Fox News. "Y pienso que podría ser el mejor camino hacia la seguridad en el sentido de que es improbable que una IA que le importe el entendimiento del universo pueda destruir a la humanidad, porque somos una parte interesante del universo," proseguía.

Si bien Elon Musk se trataba de uno de los grandes nombres que figuraban en aquella carta abierta sobre la pausa del desarrollo de la IA durante al menos seis meses, parece que el magnate ha decidido por sus propios medios crear una alternativa que transmita su visión de lo que una IA debe de tener cuenta y lo que no.

En la entrevista comparaba además esa supuesta improbabilidad de que la IA destruya a la humanidad con la forma en la que los humanos "protegen a los chimpancés", algo irónico teniendo en cuenta que Neuralink, empresa fundada también por Elon Musk, no es que sea reconocida precisamente por tratar bien a los primates. "Reconocemos que la humanidad podría decidir perseguir a todos los chimpancés y matarlos, pero estamos encantados de que existan y aspiramos a proteger su hábitat," afirmaba.

Musk considera a TruthGPT como una alternativa que corrija los errores que cree que OpenAI, empresa la cual ayudó a fundar, está cometiendo con ChatGPT. Si bien ésta comenzó como una organización sin ánimo de lucro, la financiación de Musk y demás compañías hicieron que OpenAI comenzara a operar una filial con fines de lucro y creciese hasta el punto en el que la conocemos hoy.

Aún no está claro lo avanzado que está TruthGPT, ni siquiera si existe a día de hoy. Aunque todo indica que Musk no bromea con ello, ya que el tema no quedó aislado únicamente en Twitter y habló largo y tendido sobre ello durante la entrevista.

