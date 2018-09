Aunque es ilegal desde 1973, Uber y otras empresas han estado ofreciendo trabajo a través de Facebook solo a hombres

Según una investigación llevada a cabo por ProPublica, 15 compañías, incluyendo Uber, Barclays Campus Careers Americas, Boeing Careers y la Ciudad de Omaha (Estados Unidos), han estado usando los anuncios de Facebook para informar de ofertas de trabajo que solo se mostraban a hombres. Esto es ilegal desde 1973, cuando la Corte Suprema dictaminó que un empleador no podía ofertar un trabajo segmentando por género, edad o raza.

En el caso de Uber, la empresa contrató 91 anuncios para más de 12 ciudades estadounidenses, de los cuales solo uno estaba dirigido específicamente a mujeres y tres no estaban segmentados por género. Es decir, 87 de los 91 anuncios estaban dirigidos a varones. Todos estos anuncios y más han sido recogidos por los lectores de ProPublica a través del proyecto Facebook Political Ads Collector.

Anuncios ilegales segmentados por género

Este anuncio estaba destinado a hombres de entre 25 y 54 años.

Otros casos que señalan desde ProPublica son el de la policía del estado de Pensilvania, que anunciaba un empleo con un salario de casi 60.000 dólares anuales solo a hombres, o el de una compañía de transportes de Michigan, cuyos anuncios estaban dirigidos a hombres interesados en fútbol universitario.

Curioso cuanto menos es el caso de la ciudad de Omaha, que ofertaba un puesto de representante de derechos civiles cuyo fin era, precisamente, investigar los cargos por discriminación en el trabajo, solo a varones interesados en derechos humanos de más de 18 años.

Este anuncio estaba destinado a hombres de más de 18 años.

Lo mismo ocurre también con algunas publicaciones enfocadas exclusivamente a mujeres, entre los que se encuentra un puesto de trabajo como enfermera en un centro de salud comunitario de Idaho, un puesto de ingeniera en Boeing o un empleo en una consejería matrimonial.

Este anuncio estaba destinado a hombres de mujeres de entre 21 y 50 años.

Este tipo de anuncios, de acuerdo a los abogados de ACLU (American Civil Liberties Union), es intrínsecamente ilegal desde hace casi medio siglo. Por ello, junto a otras organizaciones, presentaron una queja formar ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos, siendo esta la primera fase de un proceso que pretende continuar con una demanda hacia estas empresas. Una de las quejas es que Facebook, permitiendo este tipo de discriminación, ha incumplido la ley.

Por su parte, Joe Osborne, portavoz de Facebook, ha dicho en un comunicado que "no hay lugar para la discriminación en Facebook" y que "está estrictamente prohibido en sus políticas". Sin embargo, hace un año la compañía dijo que ofrecer a los anunciantes la posibilidad de segmentar por sexo y edad no facilitaba la discriminación. También han comentado en más de una ocasión que no son responsables del contenido que sus usuarios/anunciantes publiquen en la plataforma.

Facebook sigue permitiendo que un anunciante filtre a las personas de determinado género o edad

En lo que respecta a Uber, la firma ha dicho que "la plataforma está disponible para cualquiera que esté cualificado, independientemente de su género" y que utilizan "una variedad de canales para llegar a los posibles conductores, tanto fuera de línea como online, con el objetivo de permitir que más personas, no menos, ganen según su propio cronograma".

El estado de Pensilvania se ha defendido argumentando que este anuncio segmentado "formaba parte de una campaña más amplia enfocada también a mujeres y otros grupos", así como lo ha hecho la ciudad de Omaha, que afirman que ha sido un descuido provocado porque las redes las lleva una única persona y que no volverá a suceder. Lo mismo dice Amanda Collins, del centro de salud comunitario que buscaba a mujeres enfermeras. Boeing no ha querido hacer declaraciones.

Facebook lo sigue permitiendo, a pesar de que no es legal

La herramienta de anuncios de Facebook nos sigue permitiendo segmentar por mujeres y edad.

Si bien es cierto que algunas empresas podrían hacer uso de esta discriminación de forma positiva, para solucionar disparidades de género en la fuera de trabajo (es el caso de Boeing expuesto anteriormente o el de T-Mobile, que ofertan plazas de ingenería), muchos otros no tienen tal fin. Hay anuncios de "10 industrias tradicionalmente ocupadas por hombres" enfocados solo a hombres, "incluida una empresa de software, una de mudanzas y un departamento de polícia".

Hace unos cuantos meses, Facebook eliminó la posibilidad de segmentar anuncios por razones de raza, religión y nacionalidad. Sin embargo, sigue permitiendo que un anunciante filtre a las personas de determinado género o edad. Basta con dirigirse a Power Editor, la herramienta de anuncios de Facebook, para descubrirlo.

En Genbeta | Facebook presenta sus anuncios jugables: podrás probar demos de juegos sin tener que instalar nada