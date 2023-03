El INCIBE alerta del último gran fraude en España: una promoción de Mahou por el Día del Padre

La Oficina de la Seguridad Informática, u OSI, dependiente del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) ha alertado de un fraude que está circulando masivamente por España. Aprovechando que el próximo domingo 19 de marzo es el Día del Padre, hay una campaña que suplanta a la empresa cervecera Mahou para conseguir robar a los usuarios.

Se ha detectado una campaña de mensajes fraudulentos a través de WhatsApp suplantando a la empresa de cerveza Mahou. El objetivo es redirigir al usuario a una web fraudulenta, con el motivo de un concurso que está organizando Mahou por el Día del Padre.

Un vistazo a… ROBO DE DATOS y PAQUETES NO SOLICITADOS QUÉ es el BRUSHING

Robo de dinero e información

Si la víctima accede al enlace, ganará supuestamente una nevera con cerveza gratis, pero para poder recibirla se le solicitarán sus datos personales y que realice un pago de 2 euros facilitando los datos de su tarjeta de crédito. Y ahí es donde los ciberdelincuentes pueden robar toda tu información bancaria y llegar luego a robarte dinero.

Además de dinero, también te pueden robar mucha información: al entrar al enlace adjunto, aparecen cuatro preguntas, en las que te pide seleccionar una respuesta para continuar.

Son preguntas personales como cuál es tu edad. Dicen los expertos que el objetivo es clasificar el perfil de sus potenciales víctimas en próximos fraudes. "Una vez completadas las preguntas, saldrá una ventana de felicitación, donde indicará que nuestras respuestas fueron guardadas correctamente y que podemos participar en un pequeño juego para ganar el premio del concurso".

Si esta noticia te llega tarde y ya has caído en este fraude, puedes llevar a cabo ciertos pasos para evitar males mayores. Lo primero de todo contacta con tu banco para avisar del suceso y solicitar que se tomen las medidas oportunas en caso de fraude, como bloquear tu tarjeta. Y no pierdas de vista tu cuenta para ver que no se vayan a realizar transacciones o cargos no autorizados en el futuro.

En caso de que existan movimientos sospechosos, toma las medidas oportunas y recopila todas las evidencias del fraude: extractos bancarios, URL de la página fraudulenta a la que proporcionaste los datos y toda la información que puedas proporcionar al respecto para realizar una denuncia ante las FCSE.

Además, siempre avisa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para la Guardia Civil, la Policía Nacional siempre es útil mantenerse alerta de estos fraudes.

Otro consejo: realiza búsquedas en Internet de los datos personales proporcionados para comprobar que no están expuestos en ninguna web, y si tras haber hecho egosurfing, encuentras información privada, recurre al derecho al olvido para eliminarlos de la Red.