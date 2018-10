India bloquea Pornhub y al más puro estilo de los sitios de torrents, la web porno lanza una URL alternativa

Pornhub y otros 826 sitios web para adultos han sido bloqueados por el Gobierno de la India bajo el argumento de que esas webs "amenazan la moralidad y la decencia de sus ciudadanos".

Para combatir este problema, en Pornhub han decidido imitar a los grandes sitios de torrents de nuestra era y han lanzado una URL alternativa, el mirror Pornhub.net para que los habitantes del país tengan acceso a su catálogo de porno.

Corey Price, vicepresidente de Pornhub, explica que en la India no existen leyes contra la pornografía a la hora de mirar contenido para adultos de forma privada. "Es evidente que el gobierno indio no tiene una solución para un problema sistémico y muy serio en el país, y está usando sitios para adultos como el nuestro de chivo expiatorio".

