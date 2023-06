La industria musical en guerra contra los servidores de Discord que generan canciones con IA: exigen su cierre inmediato

Ha quedado más que demostrado que la inteligencia artificial cuenta con muchos usos. Desde ayudarnos con nuestras consultas a través de ChatGPT hasta crear canciones completamente nuevas al usar la voz de los diferentes artistas que hay en el mundo para que canten algo completamente diferente. Esto es algo que también hemos visto en el mundo de los streamers donde se ha viralizado el hecho de usar sus voces para que canten canciones icónicas.

Pero esto es algo que no ha terminado de gustar a los propietarios de los derechos de autor de estas voces, como por ejemplo la Recording Industry Association of America (RIAA). Esta asociación ha denunciado que los modelos de IA están infringiendo los derechos de autor y está luchando contra Discord para obtener información de los supuestos infractores.

La industria musical reclama a Discord por infracción de derechos de autor

Y es que en Discord se puede encontrar un gran servidor llamado "AI Hub". En este todos sus miembros se encargan de distribuir música con derechos de autor para poder entrenar sus modelos de IA. Este entrenamiento es necesario para que luego la IA pueda permitir que un cantante "cante" cualquier tipo de canción aunque no sea suya.

Los archivos usados, según se recogen en la demanda de RIAA, incluye canciones icónicas como por ejemplo "Whenever, Wherever" o "Always Be My Baby". Si bien, en la demanda no se detalla si de lo que se están quejando de la base de datos de estas canciones originales o de las generaciones de la IA. Pero lo que si está claro es que exigen a Discord el cierre del servidor y la información de todos sus miembros (nombre, teléfonos...) seguramente para demandarles.

Si bien, ahora hay un vacío legal en este sentido, ya que no está claro si las canciones generadas con IA infringe los derechos de autor. Como precedente se tiene a Spotify y Apple Music que decidieron retirar una canción que fue generada con IA con las voces de Drake y The Weekend.

Lo que está claro es que hace falta una normativa específica para este tipo de creaciones. Pero desde la industria musical afirman que necesitan protegerse contra la IA, con la necesidad de dejar claro que las voces de sus artistas están protegidas por derechos de autor. La IA en este sentido no va a frenar, y simplemente se va a querer poner puertas al campo. Por lo que deberemos esperar a las actualizaciones que hagan de la legislación para adaptar esta nueva realidad con la IA.

