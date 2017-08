Ingeniero y alejado de la polémica: así es Dara Krosrowshahi, el nuevo CEO que quiere Uber

A finales del mes de junio conocíamos que Travis Kalanick, CEO y fundador de Uber, renunciaba a su puesto en la compañía. En su carta de despedida alegaba problemas personales y presiones.

Dos meses después Uber ya tiene en mente un nuevo CEO: Dara Khosrowshahi. Quizás este nombre te suene, ya que se trata el máximo ejecutivo de Expedia, una de las principales agencia de viajes digitales.

Una persona que conoce bien el mundo de los viajes

Expedia es una página que permite reservar habitaciones de hotel, billetes de avión, alquilar coches, etc. de plataformas como Trivago, Hotels.com, CarRentals.com o Egencia (entre otros muchos más).

Khosrowshahi tomó las riendas de esta compañía en el año 2005, gracias a su política de adquisiciones. A él se le responsabiliza del grandísimo crecimiento de Expedia en los últimos 12 años.

Nació en Teherán (Irán) en 1969 y, cuando tenía nueve años, su familia tuvo que escapar del país debido al proceso de revolución (año 1978). Cuatro años después, el padre de Khosrowshahi tuvo que regresar para cuidar de su abuelo.

Fue arrestado cuando se disponía a regresar, así que la madre de Khosrowshahi fue la encargada de cuidar a tres niños. Estudió en la Universidad de Brown (Estados Unidos), obteniendo la licenciatura de ingeniería eléctrica en 1991.

Entre los años 1991 y 1998 fue analista en 'Allen & Co', y desde 1998 a 2005 experimentó un fulminante ascenso en USA Networks. Pasó de ser el vicepresidente de planeación estratégica (1999) a CFO de la compañía (año 2005).

Además de su puesto en Expedia, Khosrowshahi es miembro del comité de dirección de 'The New York Times Company' desde el año 2015. Su elección no ha sido nada fácil ya que, según este periódico, se enfrentaba a dos pesos pesados:

Jeff Immelt, presidente de General Electric

Meg Whitman, máxima ejecutiva de Hewlett Packard Enterprises

Desde su nacimiento, por diversos motivos, Uber es una compañía que siempre ha generado polémica (para bien y para mal). Se busca que Khosrowshahi devuelva a la empresa la estabilidad que tanto necesita.

Ahora es él quien tiene que decir si acepta el cargo.

Debemos saber que el exconsejero delegado de Uber sigue en el consejo de administración, algo que ha generado todo tipo de peleas internas a la hora de elegir al nuevo CEO. Ahora es Khosrowshahi quien tiene la pelota en su tejado.

Si acepta el cargo, tiene por delante un ambicioso y duro proyecto. Además de limpiar la imagen de la compañía, también se enfrenta a una importante demanda por parte de Google / Alphabet, ya que les acusan de haber robado información sobre sus vehículos autónomos.

Parece que podría encajar a la perfección en este puesto. Para empezar, conoce bien el sector de los viajes y sabe cómo hacer que crezcan compañías en este sector. Su discreción y su trayectoria hacen pensar que podría ser perfecto para alejar a Uber del ojo del huracán y hacer que la compañía se estabilice de una vez por todas.

