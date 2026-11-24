Ingrid (58 años) y su marido llevaban tiempo con ganas de comprarse una caravana. Cuando encontraron una de segunda mano por 12.500 euros decidieron dar el paso, pero antes de pagar quisieron asegurarse de que todo estaba en orden. Y sí, sobre el papel lo estaba, ya que el vendedor les dijo que no había filtraciones de agua, pero su primera escapa terminó costándoles… 3.000 euros.

La pareja se marchó a Zelanda (una provincia de Países Bajos) para estrenarla y durante el viaje se toparon con una tormenta que empezó a filtrar el agua por las paredes. Los cojines de la zona de estar acabaron empapados, el interior sufrió daños por la humedad y la situación llevó a Ingrid a contar la historia a Metronieuws, un portal en el que habló de cómo una caravana que parecía perfecta se convirtió en un problema serio.

Una reparación de 3.000 euros que no esperaban

Tras descubrir las filtraciones, el matrimonio tuvo que afrontar una reparación de 3.000 euros, que se sumaron a los 12.500 que ya habían pagado. En total, la caravana les salió por 15.500 euros. Y todo después de que el anterior propietario les hubiera asegurado que no tenía problemas de humedad.

Lo complicado de estos desperfectos es que no siempre se ven durante una visita. Por eso, el ADAC, el club automovilístico alemán, recomienda comprobar si una caravana de segunda mano ha sufrido filtraciones y realizar una medición de humedad antes de comprarla. El agua puede terminar dañando la madera, las instalaciones eléctricas o incluso provocar la aparición de moho.

Y hay otro detalle que conviene tener en cuenta: no es lo mismo comprar a un particular que a un concesionario. En Alemania, los vendedores particulares pueden excluir ciertas responsabilidades por defectos, aunque no cuando han ocultado deliberadamente un problema conocido o han garantizado expresamente que no existía. Por eso merece la pena dejar por escrito cualquier garantía sobre el estado de la caravana, especialmente si se refiere a posibles daños por agua.

Foto | Canva

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