Instagram prueba a bloquear Historias y publicaciones por localización

A veces nos olvidamos que cuando publicamos algo en las redes sociales, automáticamente está disponible para todo el mundo. Ahora conocemos que Instagram está probando una funcionalidad para restringir el contenido según la ubicación.

Como podemos comprobar en el tweet publicado por Jane Manchun Wong, Instagram está permitiendo a un pequeño grupo de usuarios la posibilidad de especificar en qué países quieren mostrar su contenido (tanto Historias como publicaciones).

Instagram is testing geofencing posts and stories.



It allows creators to limit the specific countries where their content will be visible. pic.twitter.com/rRE24BPnkj — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 20 de septiembre de 2018

Una funcionalidad que puede interesar a las marcas

Si esta funcionalidad llega a todos los usuarios permitirá, por ejemplo, que una marca pueda crear contenido específico para ciertos países. Además, también puede interesar bloquear cierto contenido en países en los que las leyes son diferentes.

Precisamente, esta semana presentaron dos grandes actualizaciones que buscan potenciar la capacidad de Instagram a la hora de vender productos: a través de las Historias y añadiendo una sección específica de compras en la sección de "para ti".

Esta semana presentaron dos actualizaciones importantes para comprar desde Instagram

No olvidemos que Instagram forma parte de Facebook, una plataforma que ya cuenta con herramientas que permiten añadir restricciones de país o edad a las páginas de las que somos propietarios.

De momento, Instagram no ha anunciado esta funcionalidad oficialmente, así que tendremos que esperar para conocer si realmente acabarán implementándola a todos los usuarios y en qué fecha tendrá lugar.

En Genbeta | 5 extensiones para los que utilizan Instagram en la web