La invasión rusa a Ucrania se detectó antes por Google Maps: ha obligado a desactivar el tráfico en tiempo real en el país

A veces no nos damos cuenta de la potencia de las herramientas que usamos en nuestro día a día hasta que surgen este tipo de situaciones. Y es que un equipo de investigadores pudo darse cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania incluso antes de conocerse de manera extendida por el público, y todo ello mediante Google Maps y e imágenes de radar.

El Doctor Jeffrey Lewis se extrañó al ver tanto tráfico a las 3:15 de la mañana en Google Maps, momento en el que efectivamente, las tropas rusas comenzaban a invadir a Ucrania desde la frontera.

Demasiado temprano para tanto tráfico, pensó este profesor del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury en California. Y es que el día 23 de febrero sobre las 3:15 de la mañana, tanto él como sus alumnos notaron un tráfico inusual por la carretera que iba desde Bélgorod a la frontera ucraniana.

Tras haberse avistado vehículos militares y tanques rusos en esa misma localización a través del grupo de observación terrestre Capella Space, el equipo de Lewis sólo tenía como obligación estar atento a Google Maps. "En los viejos tiempos, hubiéramos dependido de un reportero para que nos contara qué está ocurriendo en el terreno, y hoy puedes abrir Google Maps y ver a gente huir de Kiev," comentaba Lewis para el Washington Post.

