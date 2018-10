Jack Dorsey, CEO de Twitter y Square, no utiliza ordenadores

Jack Dorsey es una de las personas más influyentes e importantes en la industria tecnológica. No olvidemos que es el CEO de Twitter y Square.

Hace unas horas Sarah Friar, CFO de Twitter, anunció que abandonaba la compañía para convertirse en CEO de Nextdoor. Fue entonces cuando Dorsey compartió un texto en el que hablaba de ella.

Here’s the note I shared w Squares: pic.twitter.com/MOrI80RZIA — jack (@jack) 10 de octubre de 2018

"Pregunta seria: ¿utilizas ordenador o portátil?"

A algunas personas les llamó la atención de que se trataran de capturas de pantalla realizadas desde un iPhone. Dave Gershgorn, un periodista que escribe en Quartz, le preguntó directamente si no utilizaba ordenadores.

@jack serious question, do you use a computer/laptop — Dave Gershgorn (@davegershgorn) 10 de octubre de 2018

La respuesta de Dorsey fue un clarísimo y rotundo "no". El CEO de Twitter se suma a una gran cantidad de usuarios que utilizan sus dispositivos móviles como herramienta principal en su día a día.

Heart rate during a Senate and House hearing pic.twitter.com/LipSHa3xIi — jack (@jack) 5 de septiembre de 2018

De hecho, en su cuenta de Twitter encontraremos más capturas de pantalla realizadas desde su smartphone. Por ejemplo, a principios de mes publicó cuáles fueron sus pulsaciones durante su comparecencia en el Senado.