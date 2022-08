Un juez sienta a VISA en el mismo banquillo que Pornhub, tras ser acusados de monetizar pornografía infantil

Hace ocho años, una joven estadounidense de 13 años fue presionada por su entonces novio para que se dejara grabar en un vídeo sexualmente explícito, que más tarde subió a uno de los mayores portales de vídeos porno del mundo, Pornhub, con un título que no dejaba lugar a dudas sobre su condición de pornografía infantil: "13-Year Old Brunette Shows Off For the Camera" ('Morena de 13 años se exhibe ante la cámara').

El vídeo fue visto "millones de veces" tanto en Pornhub como en otros portales de contenido pornográfico de la misma compañía (MindGeek), a los que volvió a subirse aún después de que la joven, Serena Fleites, rellenase una solicitud de retirada de contenido en los que advertía de su condición de menor y demostraba —aportando fotos— ser la protagonista del vídeo.

Según afirman sus abogados, ese vídeo —que en 2020 todavía seguía disponible en los portales de MindGeek— destruyó la vida de Serena:

"Mientras MindGeek se beneficiaba de esa pornografía infantil, la demandante permanecía intermitentemente sin hogar o viviendo en su automóvil, adicta a la heroína, deprimida y suicida, y sin el apoyo de su familia".

La historia de Fleites salió a la luz en un artículo de 2020, publicado en el New York Times, que afirmaba que MindGeek "monetiza las violaciones infantiles": los anuncios de la compañía, también propietaria de Brazzers, RedTube y YouPorn, se visualizan 3.000 millones de veces al día

VISA abre el grifo aunque otros manejen la manguera, dice el juez

Pero esa demanda, presentada el pasado mes de junio ante un tribunal de California por Serena y otros 33 demandantes anónimos, no iba dirigida únicamente contra MindGeek y su CEO Feras Antoon (quien, por cierto, renunció junto a otro directivo tras hacerse pública la existencia de la misma), sino también contra VISA, proveedor del sistema de monetización del portal de vídeos pornográficos. Inmediatamente, los abogados de la compañía de servicios financieros presentaron una moción para que ésta quedara excluida de la demanda.

Ahora, el juez de distrito Cormac Carney ha emitido su fallo —sobre dicha moción, no sobre el conjunto de la demanda— y ha sido de desestimación, por lo que VISA tendrá que sentarse, finalmente, en el banquillo de los acusados, junto a MindGeek, en un caso relacionado con la pornografía infantil.

El juez da en parte la razón a los abogados de VISA al reconocer que los demandados "no tienen ninguna base para afirmar que VISA participó directamente en las actividades de tráfico sexual que les causaron prejuicio". Sin embargo, a ojos del juez, hay suficiente evidencia de que VISA participó en una 'conspiración criminal' junto al resto de acusados como para justificar que sean encausados juntos:

"Aquí tenemos a VISA, controlando la válvula e insistiendo en que no se le puede culpar porque se esté derramando agua, sólo porque hay alguien más empuñando la manguera. […] Cuando MindGeek decide monetizar la pornografía infantil, y VISA decide continuar permitiendo que su red de pago se utilice para ese objetivo, a pesar del conocimiento de la monetización de la pornografía infantil por parte de MindGeek, es completamente previsible que las víctimas de la pornografía infantil como la demandante sufran los daños que alega ésta".

"VISA sabía que los sitios web de MindGeek estaban repletos de pornografía infantil monetizada [y] proporcionó a sabiendas la herramienta utilizada para completar el delito", sostiene el fallo del juez

'Contigo no, bicho'… mientras la prensa mire

Bill Ackman, inversor-activista del fondo de cobertura Pershing Square Holdings, ha publicado un hilo en Twitter valorando la decisión del juez: "La conducta de VISA aquí es inexcusable, y es probable que cause a la compañía un daño financiero y de reputación incalculable".

Según Ackman, cuando la noticia de lo ocurrido con Serena Fleites salió a la luz en el NYT, él mismo se puso en contacto con los CEO de VISA y Mastercard, para expresar su preocupación… lo que se tradujo en que ambas compañías cancelaran el procesamiento de pagos a los sitios web de MindGeek.

Así, consiguieron que en "un día más o menos, MindGeek eliminase unos 10 millones de videos ilegales, el 80% de su contenido". Sin embargo, una vez pasado el ruido mediático, ambas compañías reactivaron los pagos B2B para la compra de anuncios en los sitios de MindGeek, así como para las suscripciones al contenido 'premium'… actividades que suman aproximadamente el 90% de los ingresos de la compañía, según Ackman.

En un comunicado, un portavoz de la compañía reaccionó así al fallo del juez:

"VISA condena el tráfico sexual, la explotación sexual y los materiales de abuso sexual infantil por ser repugnantes para nuestros valores y propósito como empresa. Este fallo previo al juicio es decepcionante y presenta erróneamente el papel de VISA, así como de sus políticas y prácticas. VISA no tolerará el uso de nuestra red para actividades ilegales. Seguimos creyendo que VISA es un acusado inapropiado en este caso".

Vía | Variety

Imagen | Basada en material promocional de 'Cuties' de Netflix