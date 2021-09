LaLiga lanza NFTs de todos sus jugadores de la mano de Sorare: así quieren aumentar sus ingresos con blockchain

Sorare, una plataforma que ofrece coleccionables digitales basados en la tecnología blockchain, ha anunciado un acuerdo con LaLiga para lanzar tokens no fungibles (NFTs) de todos sus jugadores. Con este acuerdo otra gran organización importante entra en el universo de las criptomonedas.

Con esta nueva oferta, los aficionados, coleccionistas y jugadores de fútbol fantasy van a poder intercambiar y jugar con tarjetas digitales de jugadores de LaLiga. Este es un acuerdo pionero pero no será único porque Sorare tiene planes de firmar acuerdos similares con cada una de las 20 principales ligas de fútbol antes de que finalice 2022. Gerard Piqué, jugador del Barcelona, es uno de los inversores de esta startup y, de hecho, ya ha promocionado su NFT en su cuenta de Twitter.

Selfies were part of a bigger plan:



My #NFTs are finally available on @SorareHQ 💥🙌🏻@FCBarcelona @LaLiga https://t.co/xZl3WopMtp pic.twitter.com/25w3eQNeVe