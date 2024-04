LaLiga pide imputar a Google, Apple y Huawei y las acusa de colaborar con las IPTV. Les exige algo desproporcionado

LaLiga lleva últimamente siendo protagonista de algunas decisiones muy polémicas en torno a la retransmisión del fútbol. Tras sus intentos fallidos por bloquear Telegram en toda España, o la errática interpretación de Javier Tebas del auto contra el cardsharing afirmando que se obtendría la información de los usuarios que acceden a las IPTV para ver el fútbol, ahora el organismo apunta contra otras grandes tecnológicas: Google, Apple y Huawei.

Tal y como ha adelantado ElDiario, en un nuevo auto al que ha tenido acceso Xataka, LaLiga pide a la Justicia española imputar a las tecnológicas mencionadas por colaborar con NewPlay, una aplicación IPTV que fue eliminada de las tiendas de aplicaciones de Google, Apple y Huawei.

LaLiga quiere ir más allá del propio funcionamiento de las apps en móviles

La petición de la retirada de esta aplicación por parte de LaLiga llegó a dichas empresas en abril de 2022, donde requerían a Google, Apple y Huawei que retiraran NewPlay y otras tantas de las tiendas de aplicaciones. A pesar de que la aplicación fue eliminada, para el organismo no es suficiente, ya que aquellos usuarios que la descargaron antes, siguen pudiendo utilizarla en sus móviles. Esto para LaLiga es “un delito de desobediencia grave” y solicita ahora que se les considere “partícipes a título lucrativo”.

Según se explica en el auto, tanto Google como Huawei y Apple estarían recibiendo ingresos de NewPlay debido a las descargas realizadas cuando la app se encontraba en dichas tiendas y rendimiento por publicidad.

LaLiga pide así a Google, Apple y Huawei que actúen por encima de sus propias políticas con respecto a sus tiendas de aplicaciones. Y es que según se puede leer en el auto, el organismo insiste en que las empresas “continúan en la actualidad facilitando sus infraestructuras a los usuarios de la app de tal forma que el ilícito continúa produciéndose aun cuando la app haya podido ser deshabilitada de sus Stores".

En conversación con Xataka, Carlos Sanchez Almeida, defensa de Newplay y abogado experto en derechos civiles en Internet, explica en primer lugar que "mi cliente no recibe nada de Google", negando la mayor de que las entidades tecnológicas se estén beneficiando económicamente.

"La aplicación no tiene arquitectura cliente-servidor. Además se sirve sin datos, sin listas centrales de ningún tipo, son los propios usuarios los que configuran las listas. Esto que se pide es de imposible cumplimiento", explica Almeida, que apunta que "tenemos un peritaje que así lo demuestra".

Tal y como es lógico, NewPlay no es más que un reproductor IPTV que el propio usuario configura para añadir cualquier lista para reproducir contenido en streaming. La herramienta, a pesar de que pueda ser utilizada para un “uso indebido”, no es más que cualquier otra como VLC, Ace Stream, y muchas similares que permiten la reproducción de listas IPTV.

"Cuando llega la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual dejaron de existir las webs de enlaces. Ahora son los usuarios, se ha descentralizado todo. Ha acabado ocurriendo una migración tecnológica, como ya les avisamos. Ahora están desesperados intentando vaciar el barco con un cubo", reflexiona el abogado.

"Esto es pura propaganda. Se está utilizando la maquinaría judicial y no les están dando la razón. Incluso el Tribunal Supremo ha dicho que el futbol no tiene propiedad intelectual. Quiero creer que no ha sido ordenado por los altos mandos de LaLiga, porque es una barbaridad," afirmaba Almeida a Xataka.

En la actualidad existen multitud de aplicaciones que hacen la función de reproductor IPTV. Estas aplicaciones son muy útiles ya que permiten al usuario ver canales de televisión de todo el mundo. Existen muchas listas que podemos agregar para obtener canales que se ofrecen al público de forma gratuita y que son totalmente legales, como es el caso de TDTChannels, por poner un ejemplo.

Sin embargo, hay otras listas IPTV que ofrecen contenidos de pago sin permiso y sin los derechos de retransmisión, algo que enfada a organismos como LaLiga y que arrojan todo el arma judicial contra ellas, pero que de nada sirve si en vez de atacar a los cardsharers se centran en eliminar aplicaciones de IPTV.

Imagen | Vienna Reyes, Mockuuups Studio, Xataka

