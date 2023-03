Los libros electrónicos de Dahl se están actualizando sin pedir permiso. Tus libros de Kindle no son tuyos y no se pueden heredar

Los libros de Roald Dahl, donde encontramos reconocidos títulos como Matilda', 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Fantástico Sr. Fox', 'James y el melocotón gigante' o 'Mi amigo el gigante' están siendo editados en algunos mercados para retirar términos que puedan ser gordófobos, machistas o usados para acosar a una persona. En España no hay planeados estos cambios por decisiones de la editorial.

Esto ha causado mucha polémica (¿Se puede borrar el pasado y lo que éramos?) y más aún cuando las personas que tienen estos libros en su Kindle comprados de antes están viendo que sus versiones originales están recibiendo cambios sin su permiso. Es la editorial Puffin Books la que ha llevado a cabo ese cambio (división infantil de Penguin Random House).

Los lectores que compraron versiones electrónicas de los libros del escritor, como Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, antes de las polémicas actualizaciones han descubierto que sus copias ya han sido cambiadas sin previo aviso. Es decir, quienes tienen el libro en papel podrán tener acceso a los libros en sus versiones previas, pero quien tiene estas historias en Kindle, no.

Para Paul Graham, programador e inversionista, esto se traduce a que una empresa controla lo que lees y puede reescribir la historia en tiempo real. Hay que tener en cuenta que Dahl se murió en 1990.

This is why you don't want to read books using the Kindle model. Ultimately a company controls what you read and can rewrite history in real time. https://t.co/QujopiCN88