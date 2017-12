Luke Skywalker también carga contra Ajit Pai y el fin de la neutralidad de la red

Ajit Pai, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos que ha propiciado el fin de la neutralidad de la red en ese país, publicó un vídeo a un día de tomar la decisión titulado 7 cosas que todavía puedes hacer en Internet después de la neutralidad de la red. Pretendía ser gracioso, quitarle hierro a la trascendental votación, pero enfadó a los defensores de la neutralidad. Entre ellos al mismísimo Luke Skywalker en The Last Jedi, Mark Hamill.

No reaccionó el miércoles, cuando salió a la luz el vídeo en el que Pai jugueteaba con un sable láser, ni tampoco el jueves, día de la decisiva votación de los comisionados. Se tomó su tiempo, seguramente disfrutó de lo bien que está yendo su último trabajo en las salas de cine, y el sábado se pronunció en Twitter como un verdadero jedi lo hubiese hecho. Sumándose a otras voces críticas.

Cute video Ajit "Aren't I Precious?" Pai 🤮-but you are profoundly unworthy 2 wield a lightsaber-A Jedi acts selflessly for the common man-NOT lie 2 enrich giant corporations. Btw-did you pay John Williams his royalty? @AjitPaiFCCorpShill #AJediYouAreNOT pic.twitter.com/SpIcOEySUY — @HamillHimself (@HamillHimself) 16 de diciembre de 2017

Bonito vídeo de Ajit "¿No soy precioso?" Pai [cara de vómito]. Pero eres profundamente indigno de blandir un sable láser: un 'jedi' actúa desinteresadamente para el hombre común. No miente para enriquecer a las corporaciones gigantescas. Por cierto, ¿le pagaste a John Williams su regalía? #UnJediNOEresTú

Además de ironizar sobre el tono del vídeo y demostrar con un ilustrativo emoji lo que le parece, le califica de "indigno" de emplear un sable de luz porque con su decisión sobre la neutralidad de la red no ha procedido como lo hubiese hecho un jedi, que respondería desinteresadamente a los intereses de la gente común.

Por último, lo acusa de mentir para hacer más ricas a grandes compañías, le pregunta si le ha pagado regalía a John Williams por usar parte de su obra en el vídeo y añade una etiqueta que podría haber creado el mismísimo Yoda: #AJediYouAreNOT. Pai, desde luego, ha encontrado un poderoso enemigo.

En Xataka | Golpe total a la Neutralidad de la Red en EEUU: qué cambia con la nueva ley y cómo nos afecta a nosotros desde fuera