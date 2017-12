Netflix, Twitter y Google creen que no es tarde para luchar por la neutralidad de la red

Tras bromear, con muy mal gusto sobre el asunto, Ajit Pai (residente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos) anunciaba hace unas horas que se aprobaba el plan que busca eliminar la neutralidad de la red.

Se cumplieron todos los pronósticos, y nos encontramos ante un nuevo escenario repleto de incertidumbre. Obviamente, muchas compañías están preocupadas por lo que pueda pasar a partir de ahora, y algunas de ellas lo han expresado públicamente.

Vamos a hacer un repaso por las declaraciones de algunas de las compañías más relevantes e importantes de Internet. Desde redes sociales como Facebook, Twitter o Reddit hasta gigantes como Amazon o Google.

Twitter y el fin de "la libertad de expresión"

Pocos minutos después de conocer el resultado de la votación, Twitter aseguraba que la decisión de la FCC es "una manera de acabar con la innovación y la libertad de expresión". De todos modos, declaran que "seguirán luchando para defender un Internet abierto y revertir la situación actual".

The @FCC's vote to gut #NetNeutrality rules is a body blow to innovation and free expression. We will continue our fight to defend the open Internet and reverse this misguided decision. https://t.co/TXTQWDiBNC — Twitter Public Policy (@Policy) 14 de diciembre de 2017

Amazon "seguirá luchando"

Mediante un tuit, Amazon afirma que "se reunieron con la FCC antes de las votaciones". La compañía deja claro que "seguirán luchando para que existan leyes fuertes sobre la neutralidad de la red". Concluyen declarando una de sus mayores "prioridades es asegurar que sus clientes pueden disfrutar de un Internet abierto".

We have met with the @FCC ahead of today's vote to continue our push for strong #NetNeutrality rules. Ensuring our customers can enjoy an open internet remains a top priority for Amazon. — Amazon Policy (@amazon_policy) 14 de diciembre de 2017

CTO de Facebook: esto es "decepcionante y dañino"

Sheryl Sandberg, jefa de operaciones de la red social, publicó un comunicado en el que afirma que la decisión tomada ayer "es decepcionante y dañina". Continúa dejando una puerta abierta a la esperanza: "ya estamos trabajando con miembros del Congreso para hacer que Internet sea gratuito y abierto para todo el mundo".

El presidente de Microsoft habla del "peligro" que tenemos delante

Brad Smith, presidente y CLO de Microsoft, publicó un tuit en el que habla sobre los "beneficios que un Internet abierto trae a los consumidores, empresas y a la economía en general". Cree todo esto está en "peligro" tras la eliminación de la neutralidad de la red.

The open internet benefits consumers, business & the entire economy. That’s jeopardized by the FCC’s elimination of #netneutrality protections today. — Brad Smith (@BradSmi) 14 de diciembre de 2017

Reddit dice que "nuestras deben oírse"

Steve Huffman, CEO de la compañía, asegura que Alexis Ohanian y él están "decepcionados" por el voto de la FCC. Manifiesta que "seguirán luchando por un Internet libre y abierto", y será una pelea "que será más larga de lo que esperábamos".

The FCC’s vote was predictably frustrating, but we’re not done fighting for net neutrality. from announcements

Netflix se pone del lado de los innovadores

Mediante un tuit publicado por la cuenta oficial de Estados Unidos, la compañía afirma estar también "decepcionada" con una decisión "sin precedentes en la era de la innovación". Proclaman que esto "es el principio de una batalla legal muy larga".

We’re disappointed in the decision to gut #NetNeutrality protections that ushered in an unprecedented era of innovation, creativity & civic engagement. This is the beginning of a longer legal battle. Netflix stands w/ innovators, large & small, to oppose this misguided FCC order. — Netflix US (@netflix) 14 de diciembre de 2017

AT&T: "no bloqueamos webs ni censuramos contenido"

La empresa de telecomunicaciones estadounidense ha publicado un comunicado en el que manifiestan haber "trabajado durante más de una década" para proveer un servicio de una manera "abierta y transparente".

"No bloqueamos webs, no censuramos contenido online ni degradamos el tráfico basándonos en el contenido.

Airbnb: adiós a las herramientas que nos permiten innovar

Brian Chesky‏, CEO de la compañía, publicó un tuit en el que declara que esta decisión es "decepcionante y está equivocada". Sostiene que "un Internet abierto y libre" es la clave para para poder innovar.

The FCC’s vote to repeal net neutrality is wrong & disappointing. A free & open internet is critical to innovation, an open society, & widespread access to economic empowerment. @Airbnb will continue to speak out for net neutrality. — Brian Chesky (@bchesky) 14 de diciembre de 2017

Mozilla: "la lucha no ha terminado"

La compañía ha publicado un comunicado en el que declaran que todavía queda mucho por hacer: "la lucha no ha terminado. Con nuestros aliados y usuarios conseguiremos que el Congreso y las cortes arreglen estas políticas rotas".

“This fight isn’t over. With our allies and our users, we will turn to Congress and the courts to fix the broken policies.” - @DenelleDixon on what’s next in the fight to ensure real #netneutrality rules: https://t.co/ePau1etstD — Mozilla (@mozilla) 14 de diciembre de 2017

Kickstarter pide que reviertan esta orden

Junto a un GIF que parece no acabar de cargarse, Kickstarter declaró en Twitter que este voto es un duro golpe para la "creatividad, la innovación y la libertad de expresión". Piden al Congreso que reviertan esta orden, enlazando a BattleForTheNet.com para que todo el mundo sepa como apoyar esta causa.

Today's misguided vote to gut #NetNeutrality protections is a blow to creativity, innovation, and free speech.



Congress can overturn this order. Hit up https://t.co/cQpx7nDCqc to learn how. pic.twitter.com/lSaDD6GWSA — Kickstarter (@kickstarter) 14 de diciembre de 2017

Imgur pide colaboración

Uno de los mayores portales de imágenes de Internet publicó un tuit con una imagen en la que también piden al Congreso que "anule" esta decisión. También apuntan a Battle for the Net y añaden un número al que las personas pueden enviar mensajes para quejarse.

Imgur believes that everyone, no matter who they are, what ISP they use, or how much money they make, deserves the chance to benefit from a free and open internet. #NetNeutrality



The fight is not over. Head to https://t.co/8IiiFYUp3t to contact your representative right now. pic.twitter.com/BAttBF1Ogl — Imgur (@imgur) 14 de diciembre de 2017

Google y el compromiso con la neutralidad de la red

Google envió un comunicado a algunos periodistas en el que aseguran estar comprometidos con las políticas que estaban "funcionando bien" y "eran disfrutadas" por la mayor parte de los usuarios. Concluyen dejando claro que trabajarán conjuntamente con todos aquellos que apoyen la neutralidad de la red.

Google statement on #NetNeutrality repeal. pic.twitter.com/WVgmswBCJW — Mark Bergen (@mhbergen) 14 de diciembre de 2017

Como vemos, hay muchas compañías importantes plantando cara a la polémica y preocupante decisión de la FCC. También nos queda claro que queda mucho trabajo por delante y todos los usuarios de Internet debemos asegurarnos de que nuestras voces sean oídas.

