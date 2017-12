"Break the Internet", la protesta que te muestra cómo sería la red sin neutralidad

Hoy, 12 de diciembre, usuarios de todo el mundo verán cómo se rompe Internet. A dos días de la votación de la Comisión Federal de Comunicaciones que puede poner fin a la neutralidad de la red, dejando atrás el principio fundamental de una Internet abierta y las protecciones que aprobó la administración Obama en los Estados Unidos, activistas anónimos y algunas compañías tecnológicas toman partido.

La campaña ha sido organizada por Fight for the Future, un grupo dedicado a defender los derechos en la red, y lleva por nombre "Break the Internet". Su objetivo es revertir la situación provocando contactos masivos con Congreso estadounidense. Colaboran con ella empresas y servicios como Reddit, Etsy, Pinterest, GitHub, Pornhub, Fiverr, DuckDuckGo, Mozilla, Imgur, Change.org, BitTorrent, Patreon o Tumblr, así como cualquier usuario que quiera sumarse.

Un Internet con bloqueos o ralentizaciones

Recuperando el espíritu de protestas anteriores como "Internet Slowdown Day" e "Internet Blackout Day", se pretende mostrar cómo podría ser la web sin la neutralidad de la red. Cómo sería navegar por nuestros sitios favoritos si se diese el paso de permitir a las compañías de telecomunicaciones bloquear o ralentizar según que portales o según qué contenidos.

Reddit, por ejemplo, muestra un mensaje al acceder al subreddit de tecnología:

Lo sentimos, pero has excedido tu ancho de banda asignado para https://reddit.com. Por favor, actualiza tu tarifa de internet para continuar navegando.

La web de la campaña impulsada por Fight for the Future anima a participar en las protestas de una forma creativa mostrando en webs, por ejemplo, ventanas emergentes con avisos que en un futuro podrían encontrarse muchos usuarios. En ellos se explica qué es lo que podría pasar y se facilita a los usuarios la posibilidad de llamar a los depositarios del poder legislativo estadounidense para protestar por lo que puede pasar con la votación de esta semana.

Este sitio ha sido bloqueado por su ISP. Bueno, todavía no. Pero la FCC está a punto de votar para deshacerse de la neutralidad de la red, permitiendo que los proveedor de servicios de Internet censuren y aceleren sitios web y cobren tarifas adicionales. El Congreso puede detenerlos, pero necesitan saber ahora mismo de usuarios de Internet como tú, antes de la votación del jueves.

"Break the Internet", como decíamos al principio, también apela a los usuarios y les invitan a actuar de múltiples maneras. Una que apela especialmente a lo visual y pretende ser masiva es un vídeo corto que han creado para subir a servicios como YouTube o Vimeo. En él se explica por qué es importante la neutralidad de la red y cómo los usuarios pueden pedir a las autoridades que protejan la red abierta.

También proporcionan una imagen de perfil de protesta para emplear en redes, una hoja de cálculos con diversos tuits para publicar cada varios minutos durante las 48 horas previas a la votación, gráficos que explican el posible fin de la neutralidad de la red para subir a Instagram, una foto que publicar en Snapchat o iniciativas más llamativas que llevar a cabo en Facebook y LinkedIn.

En la red social de Mark Zuckerberg los responsables de Fight for the Future sugieren captar la atención de nuestros amigos cambiando el estado de relación a "casado/a" o "es complicado". Una vez hecho, habría que hacer pública esta actualización de nuestro perfil y agregar inmediatamente después un comentario:

¡Estoy casado con la Internet gratuita y abierta! Visita https://www.battleforthenet.com para ayudar a defender la neutralidad de la red. Cambia el estado de tu relación para lograr que todos presten atención. Participa en https://www.breaktheinternetprotest.org!

En LinkedIn abogan por añadir un nuevo puesto de trabajo con un nombre similar a "Defensa de la neutralidad de la red", señalando como empresa del mismo "BattleForTheNet.com". El fin es que esta actualización del puesto de trabajo mande una notificación a su red y permite que más personas sean conscientes de todo lo que puede cambiar a partir del próximo día 14.

Porque a pesar de que esta decisión solamente afecta a Estados Unidos, bien podría provocar un efecto rebote en legislaciones de otras partes del planeta. En la Unión Europea, aunque se defiende un Internet igualitario, responsables de algunas empresas de telecomunicaciones se han mostrado contrariados con la neutralidad en los últimos años. Los países miembros, por el momento, solamente pueden permitir el zero-rating, una práctica en la que el tráfico generado con un servicio o aplicación no cuenta en la tarifa suscrita con la operadora.

