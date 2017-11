La neutralidad de la Red de nuevo en jaque: qué ocurre y qué consecuencias puede traer

Hace unas horas, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) anunció una propuesta para acabar con las protecciones del Gobierno de Barack Obama que garantizaban la neutralidad de la Red.

Nuevamente, se busca acabar con algo que (hasta no hace demasiado) era sagrado. Gran parte de Internet ha vuelto a poner el grito en el cielo, ya que este plan se someterá a votación el próximo 14 de diciembre. Eso quiere decir que muchos usuarios quizás tengan menos de un mes para disfrutar del Internet que conocen.

Gracias a la neutralidad de la Red se garantiza un acceso a igualitario en Internet. Si se aprueba este plan para desregular la industria de la banda ancha, los operadores podrán bloquear o ralentizar nuestra velocidad de conexión según la cuota que paguemos o la página que estemos visitando.

Por ejemplo, podrían exigirnos pagar un extra por ver Netflix y así buscar que utilicemos un servicio de la competencia. Hasta ahora Internet estaba considerado un servicio básico, como la luz o el agua. A partir del 14 de diciembre podría ramificarse todo, llegando el llamado 'Internet de dos velocidades'.

Por poner un ejemplo rápido, podemos remontarnos al año 2014, cuando Netflix llegó a un acuerdo con Comcast, pagando a la operadora a cambio de ofrecer una mejor calidad de servicio VOD a sus clientes.

Al acabar con esta regla, se permitiría a los teleoperadores crear un "carril rápido" para aquellos proveedores de contenidos que vayan a pagar más (o cobrar más a sus consumidores) para distribuirlo.

Obviamente, esto significaría una gran victoria para las principales empresas de telecomunicaciones del país: Verizon, AT&T y Comcast. Ajit Pai, presidente de la FCC (nombrado por Trump), dice que aprobar esta ley "restaurará la libertad en Internet":

Pai cree que esta propuesta se aprobará sin problemas, ya que los republicanos tienen la mayoría en este órgano. De todos modos, seguramente la FCC acaba de nuevo en los tribunales, reabriendo un debate que ya lleva muchos años en activo.

A pesar de que se estrenó en 2014, sigue mereciendo la pena ver el programa especial que John Oliver dedicó a este tema tan controvertido:

Llama la atención que Internet, siendo el lugar en el que todos podemos juntarnos lejos de nacionalidades, siga siendo controlado por leyes muy diferentes en cada país. El anterior Gobierno de Barack Obama trabajó por conservar un acceso igualitario a la Red, algo con lo que Trump quiere acabar por completo.

En cuanto a Europa, en agosto del año pasado vivimos una gran victoria relacionada con la neutralidad de la Red. Tras todo el trabajo detrás de movimientos como SaveTheInternet, finalmente los usuarios ganaban frente al lobby de los teleoperadores.

De todos modos, no todo fueron buenas noticias, ya que dejaron las puertas abiertas a que cada país tuviera el poder de decidir sobre el zero-rating . Eso significa que el tráfico generado por un servicio o aplicación no cuenta en la tarifa contratada por el usuario.

Esto podemos verlo, por ejemplo en la 'tarifa Colibrí' de Orange (con Facebook y Twitter), Vodafone Pass (los clientes pueden comprar paquetes de datos infinitos para ciertas apps) o FreedomPop (WhatsApp).

César Alierta, anterior presidente de Telefónica, ya dejó muy claro su posición sobre la neutralidad de la Red: "lo de la neutralidad de la red se lo han inventado los que no tienen neutralidad". Vittorio Colao, CEO de Vodafone, criticaba la neutralidad de la Red de una manera un tanto difusa:

"No quieres estar en un coche autónomo, llegar a un semáforo y que la red esté congestionada. No quieres ver un coche viniendo hacia ti y decir, sí, viva la neutralidad. Música, un coche autónomo... ¿A quién le importa? Todos los paquetes son iguales. Yo no querría estar en ese coche".