'Make-A-Scene', la IA generadora de imágenes que mejora la precisión de DALL-E 2 combinando descripciones y bocetos del usuario

Llevamos varias semanas hablando de las sorprendentes capacidades de DALL-E Mini y DALL-E 2, dos modelos de IA generadores de imágenes que, si bien son muy diferentes en lo que respecta a la calidad de sus resultados, destacan por ser capaces de traducir en imágenes una descripción por escrito del usuario. Pero OpenAI no es la única compañía que busca liderar este campo…

…sin ir más lejos Meta —la compañía propietaria de Facebook— no quiere quedarse atrás y ha presentado en las últimas horas su propia IA generativa, bautizada como 'Make-A-Scene' y aún en fase de prototipo. Este modelo ofrece lo mismo que DALL-E 2 y va aún más lejos a la hora de permitirnos traducir nuestra imaginación en imágenes.

Excited to announce Make-A-Scene, our latest research tool Mark Zuckerberg just shared. Make-A-Scene is an exploratory concept that gives creative control to anyone, artists & non-artists alike to use both text & sketches to guide AI image generation: https://t.co/p9HNFy3VeY pic.twitter.com/Ir5U4IvikV