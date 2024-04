Me han aprobado la devolución de la Renta en menos de 24 horas, pero no siempre son así de rápidos

Desde este 3 de abril estamos inmersos en la campaña de la declaración de la Renta 2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Los primeros datos ya apuntan a que son medio millón las declaraciones que se han presentado en 24 horas desde que se abrió el proceso de presentación. Pero en este momento ya se inicia un momento de auténtica agonía en el que mucha gente espera ansioso a que el estado de la Renta le pase a que está conforme.

Estas primeras declaraciones corresponden precisamente a aquellas Rentas que salen a devolver y cuyos contribuyentes quieren tener el dinero de manera rápida. Y la realidad es que en un caso muy cercano nos ha sorprendido mucho lo rápida que ha sido la Agencia Tributaria. Aunque no siempre es así.

Hacienda a veces sorprende por su rapidez

Un caso particular nos ha sorprendido en relación con la Renta 2023. Hablamos de una declaración que se presentó el mismo 3 de abril a las 00:00:34, siendo algo muy prematuro para tratar de conseguir tener la devolución rápidamente. Pero obviamente este es un proceso que se presenta como una auténtica lotería, ya que hay muchas incógnitas detrás de lo que le pasa a una declaración cuando se presenta.

En el caso que nos ocupa de una Renta presentada en los primeros segundos de la campaña (siempre en plazo oficial) la resolución fue realmente rápida para nuestra sorpresa. En concreto, a las 10 de la mañana del mismo 3 de abril la declaración pasó a estar completamente tramitada, estimándose conforme la devolución. En menos de 24 horas ya estaba tramitada, haciendo que luciera una gran eficiencia por parte de Hacienda. Algo que no es para nada común.

Y es que la lotería a la que nos enfrentamos en este periodo es total. En años anteriores el hecho de presentar la Renta en los primeros segundos no hacía que se devolviera en el mismo día. Concretamente en la Renta 2022 esta tardó un mes completo, pese a que únicamente se confirmaron los datos que ya estaban cargados en el borrador.

Esto nos demuestra que la tramitación de los modelos 100 es completamente aleatorio y no sigue un orden preciso. Todas al final van a pasar por el sistema automático de revisión para saber si coinciden los datos que has introducido con los que tiene la propia Agencia Tributaria. Pero el orden de entrada por tandas no sigue un patrón claro.

Lo que sí está claro es que cualquier declaración se puede retrasar hasta el mismo 31 de diciembre de 2024, que es el plazo que se marca la Agencia Tributaria como máximo para realizar las devoluciones. Aunque si esta se termina retrasando hasta el año 2025 se podrá cobrar un interés que supera el 4%.

Esta incertidumbre genera obviamente que cada cierto tiempo se está consultando en la web de Hacienda el estado de la Renta para saber cuándo pasará a que está conforme. La realidad es que por experiencia, en el momento que menos se espere se verá un movimiento en la declaración, tanto a conforme como a comprobación.

