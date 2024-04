Si cobraste la ayuda de 200 euros en 2023, ahora te toca declararla en la Renta 2023: esta es la casilla que se rellena

Ya estamos metidos de lleno en la campaña de la Renta 2023, y son muchos los contribuyentes que ahora temen enfrentarse al modelo 100. Uno de los fallos más sonados en la Renta del año pasado fue sin duda el hecho de no introducir la primera ayuda de 200 euros como una ganancia patrimonial. Esto hizo que muchos contribuyentes vieran sus devoluciones retrasadas o que pasaran a comprobación de manera automática.

Durante esta campaña también serán miles las personas que deberán introducir la segunda ayuda de 200 euros que se concedió durante 2023 y que tantos problemas terminó dando. Para evitar errores, te contamos dónde vas a tener que introducirla, así como la posible ayuda del alquiler que hayas podido recibir también durante el ejercicio fiscal.

En el caso de que estés en alguna de estas dos situaciones, debes saber que estás obligado a presentar la Renta 2023 o no. Esto es algo que se puede comprobar en el propio borrador, ya que en el resultado se informará si estás obligado o no, aunque te salga a pagar. Esto hace que sea interesante siempre comprobar si te devuelven algo de dinero, ya que ahí puedes solicitar la devolución aunque no estés obligado.

Una vez tienes en cuenta esto y tras acceder a tu borrador la gran pregunta que tendrás en la mente es... ¿Dónde introduzco las ayudas sociales que he recibido en el año 2023? Pues bien, de manera automática, este año al incluirse en los datos fiscales de la Renta debería introducirse al momento en el borrador y sin tener que hacer nada. Aunque esto no quita que haya que comprobarlo siempre.

Para ello nos iremos al apartado F1 en la página 14. Para poder desplazarte entre las páginas simplemente en la parte superior de la pantalla tendrás que pulsar en Más opciones para que se abra el desplegable. Una vez estás en esta página titulada "Ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales", vas a tener que irte hasta el final.

En concreto, nos interesa la casilla 0356 donde habrá que introducir "200,00" en el caso de que hayas recibido esta prestación (siempre hablando de una tributación individual). Esta es una casilla fundamental para el cálculo final de la base imponible sobre la que se calcularán tus impuestos.

Pero en el caso de que hayas recibido una ayuda por el alquiler, también vas a tener que introducirla en la Renta. En concreto, la casilla para esta ayuda es la 303, que deberá estar con la cantidad que se haya remitido por parte de la comunidad autónoma para el pago del alquiler. De esta manera, te evitarás comprobaciones y acelerarás la posible devolución.

